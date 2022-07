1 Bei BBS in Hinterlehengericht beispielsweise stünden ohne Erdgas die Produktionsketten schnell still. Foto: Sum

Unternehmen im Raum Schramberg mit energieintensiver Produktion bereiten sich auf eine mögliche Unterbrechung der Gasversorgung vor.















Schramberg-Waldmössingen/Aichhalden/Schiltach-Hinterlehengericht - Die Glatthaar Keller GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Waldmössingen wäre von einem Gaslieferstopp unmittelbar betroffen. Denn in den Fertigteilwerken müssen die Betonfertigteile getrocknet werden. Das geschieht in Hochregallagern, die mit einer Temperatur von 35 Grad beheizt werden. "Wir prüfen, ob wir Holz für den Notfall einsetzen können, wenn der Stopp käme", berichtet Firmengründer Joachim Glatthaar.