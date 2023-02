1 Das neue Gebäude wird noch auf Hochglanz gebracht. Foto: Dold

Trumpf Laser weiht am Mittwoch, 1. März, an der Aichhalder Straße das neue repräsentative und architektonisch aufwendig gestaltete Gebäude ein, das zentrale Funktionen bündelt und so die weitere Wachstumsstrategie am Standort Sulgen unterstützt.









Der Ortsausgang Richtung Aichhalden hat sich im Laufe der Jahre durch immer neue Bauten zum Firmencampus von Trumpf Laser entwickelt. Als neuestes wird am Mittwoch das im Oktober 2018 begonnene neue „Multifunktionsgebäude“ eingeweiht. Am Festakt teilnehmen werden auch Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende des Vorstands der Trumpf SE + Co. KG, und ihre Schwester Professor Regine Leibinger, Inhaberin der Barkow Leibinger Gesellschaft von Architekten mbH und Aufsichtsratsmitglied von Trumpf.

Raum für Wachstum

Mit dem neuen Gebäude schafft Trumpf Laser Raum für weiteres Wachstum. Auf den insgesamt 14 000 Quadratmetern des Gebäudes wurden mehrere Bereiche des Standortes zusammengeführt, der inzwischen etwa 1500 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Ansicht des neuen Gebäudes aus Richtung Norden. Foto: Trumpf

Trumpf Laser investierte dafür einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. „Dieses neue repräsentative Gebäude ist die Antwort auf das erfreuliche Wachstum, das wir bei Trumpf Laser in den vergangenen Jahren verzeichnen konnten und bildet gleichzeitig eine Grundlage für unsere Innovations- und Wachstumsstrategie. Die Bedeutung des Standortes in Schramberg, der inzwischen zweitgrößter Standort der Trumpf Gruppe ist, wird hiermit unterstrichen“, erklärte beim Baustart Christian Schmitz, Chief Executive Officer (CEO) Lasertechnik der Trumpf Gruppe.

Zentrale Funktionen

Das neue Gebäude bündelt zentrale Funktionen an einer Stelle auf dem Firmencampus: ein großzügiger Besucherbereich, Büros für Geschäftsleitung und Verwaltungsbereiche, ein Laser Application Center sowie den Gesundheitsbereich für die Mitarbeiter. Ein Highlight dürfte das Betriebsrestaurant mit Blick in den Schwarzwald sein, in dem am Mittwoch auch der Festakt zur Einweihung stattfinden wird.

Das künftige Betriebsrestaurant. Foto: Trumpf

Geplant wurde das Gebäude vom Architekturbüro Barkow Leibinger. Der etwa 60 mal 60 Meter messende Baukörper, der ringförmig um einen Innenhof organisiert ist, verfügt über drei oberirdische Geschosse und ein Untergeschoss. Darin untergebracht sind Büro-, Labor- und Entwicklungsarbeitsplätze, außerdem Konferenz- und Besprechungsbereiche sowie Technikflächen.

Im obersten Geschoss befindet sich das Betriebsrestaurant für alle Mitarbeiter des Standortes mit etwa 420 Sitzplätzen. Die Fassade des Gebäudes besteht aus einer Holz-Glaskonstruktion mit horizontalen, circa 1,60 Meter hohen Stahlbändern. Da die Geschossdecken zueinander verschoben sind, entsteht in der Ansicht „ein Spiel zwischen Auskragungen, Brüstungsbändern und großzügigen Terrassenflächen“, wie es das Unternehmen formuliert.

Masterplan gefolgt

Eine Reihe weiterer wichtiger Gebäude hat Barkow Leibinger für Trumpf Laser in Sulgen bereits konzipiert und gebaut: Im Jahr 2000 die Erweiterung der Produktion (6000 Quadratmeter), 2013 das Entwicklungszentrum (6200 Quadratmeter) und 2017 die Aufstockung des Entwicklungszentrums (1800 Quadratmeter) und im selben Jahr nochmals die Erweiterung des Produktionsgebäudes (12 000 Quadratmeter).

Der Standort Sulgen wächst. Foto: Dold

Die Bauten sind nach dem von Barkow Leibinger erstellten „Masterplan“ für die Standortentwicklung von Schramberg konzipiert worden. „Wir verwenden aber keine einheitliche Formensprache für alles, sondern entwickeln in einem iterativen Prozess mit dem Bauherrn für jedes Projekt ein neues besonderes Konzept mit besonderen Qualitäten für den Nutzer“, fasste Klaus Reintjes von Barkow Leibinger die Vorgehensweise zusammen.

Auch das neue Multifunktionsgebäude hat er betreut. Wie bei anderen Bauten wurde durch die Gestaltung der Fassade und einen Innenhof für möglichst viel Tageslicht in den Räumen gesorgt. „Obwohl eine solche Bauweise teurer ist, rechnet sie sich“, versicherte Architekt Reintjes. Denn entsprechend der Firmenphilosophie von Trumpf Laser entstünden „erstklassige Produkte nur in erstklassiger Umgebung.“