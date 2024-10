Wirtschaft in Schramberg

1 Die Trumpf Laser SE am Standort Sulgen spürt den verschärften Wettbewerb und sieht noch keine Erholung der Weltwirtschaft. Foto: Wegner

Einen rückläufigen Umsatz und Auftragseingang meldet die Trumpf Gruppe für das Geschäftsjahr 2023/2024 als Folge der nachlassenden Weltkonjunktur und geopolitischen Unwägbarkeiten.









Die Trumpf-Gruppe in Ditzingen, zu der Trumpf Laser in Sulgen gehört, verzeichnet zum Abschluss des Geschäftsjahrs (30. Juni) einen Umsatzrückgang von 3,6 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Der Auftragseingang sank zum zweiten Mal in Folge auf 4,6 Milliarden Euro, 10,4 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr.