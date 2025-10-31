Wirtschaft in Schramberg: Trumpf Laser erwartet wieder Wachstum

Björn Dymke, Geschäftsführer von Trumpf Laser in Schramberg, informierte beim Pressegespräch über die aktuelle Entwicklung des Standorts.
Auf der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch vergangener Woche hatte Hagen Zimer, für die Lasertechnik verantwortliches Vorstandsmitglied von Trumpf, darüber informiert, dass Trumpf und das Münchner Familienunternehmen Rohde & Schwarz zukünftig bei der Entwicklung von Drohnenabwehrlösungen kooperieren. Dafür werde die Drohnenabwehrlösung von Rohde & Schwarz im Bereich Elektromagnetik und Radar-Sensorik sowie die Lasertechnologie von Trumpf kombiniert und das Hochenergielasersystem von Trumpf in ein komplettes „Drohnenabwehr-Ökosystem“ integriert. Ob und wie der Standort Sulgen einbezogen wird, dazu teilte Trumpf auf die spätere Nachfrage unserer Redaktion noch nichts mit. Auch Björn Dymke, Geschäftsführer von Trumpf Laser in Schramberg, informierte beim Pressegespräch am Laser-Standort Sulgen am Tag darauf, dass es dazu keine Standortentscheidung gäbe.