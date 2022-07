1 SW holt sein Firmenjubiläum mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 16 Juli, nach. Foto: Unternehmen

Seit der Gründung 1995 hat sich die Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW) zum erfolgreichen Spezialisten für hochpräzise Werkzeugmaschinen entwickelt.















Schramberg-Waldmössingen - Gestartet als Ausgründung aus dem Heckler & Koch-Konzern startete die SW damals mit 125 Mitarbeitern. Heute beschäftigt das Unternehmen weltweit mehr als 1200 Mitarbeiter und hat den Umsatz mehr als verzwanzigfacht. Eigentlich hatte SW 2020 zum 25-jährigen Bestehen eine Jubiläumsveranstaltung für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten geplant, musste diese aber wegen der Pandemie verschieben. Am Samstag, 16 Juli, wird SW das am Standort Waldmössingen mit einem Mitarbeiterfest und einem Tag der offen Tür nachholen.

Marktwachstum

Gefeiert werden kann vor dem Hintergrund einer guten Geschäftsentwicklung. "Durch den Auftragsbestand aus 2021 und den extrem hohen Auftragseingang im ersten Quartal 2022 sind wir sehr gut in das aktuelle Geschäftsjahr gestartet", berichtet Markus Schmolz, kaufmännischer Geschäftsführer von SW. Weil das Unternehmen hochpräzise Werkzeugmaschinen mit maßgeschneiderten Automationslösungen produziere, werde das Wachstum vom aktuellen Markttrend getragen. "Mindestens 70 Prozent der auf unseren neuen Maschinen gefertigten Teile gehen in die E-Mobilität", erklärt Stefan Weber, Geschäftsführer Produktion und Technik bei SW.

Systemlieferant

SW hat sich in den 27 Jahren seines Bestehens weltweit einen festen Platz als Ausrüster von Automobilzulieferern gesichert. Die mehrspindligen Werkzeugmaschinen fertigen bis zu vier Teile gleichzeitig in hoher Präzision. "Zwischen den beiden Achsen werden bei Elektroautos komplexe Batteriegehäuse benötigt, die bis zu zwei Meter und länger sind", beschreibt Weber die Herausforderung. Darum hat SW Bearbeitungszentren entwickelt, die bis zu drei Meter lange Werkstücke bearbeiten können. So hat zum Beispiel der Zulieferer für die Batteriegehäuse der Mercedes-Baureihen EQE und EQS gemeinsam mit SW den kompletten Fertigungsprozess der Batteriegehäuse auf einer SW-Maschine realisiert.

Dabei liefert SW durch seinen Unternehmensbereich SW Automation nicht nur Maschinen, sondern komplette Produktionslösungen aus einer Hand, von der Einzelmaschine mit integriertem Roboter und Werkstückspeicher bis hin zu kompletten Fertigungslinien mit verketteten Maschinen. Und schon seit 2003 beschäftigt sich SW damit, Maschinendaten aus der Fertigung der Kunden zu sammeln und zu analysieren für die Prozesssteuerung und die Wartung. Mittlerweile sind mehr als 2600 SW-Maschinen mit Industrial Data Services (IDS) von SW vernetzt.

Globalisierung

SW ist in seinem Marktbereich zu einem "Global Player" mit einem Exportanteil von mehr als 80 Prozent geworden. Möglich wurde das, weil SW bereits 2016 ein Fertigungswerk in Suzhou, China, eröffnet hat. Rund 300 Mitarbeiter montieren dort Maschinen und Fertigungssysteme. "Die Kapazität dieses Werks wird aktuell verdoppelt, weil SW in Asien die größten Wachstumsraten erzielt", erklärt Schmolz. Auch in den USA hat SW ein Werk errichtet. "Wir nutzen die Chance der globalen Märkte mit lokalen Ressourcen", hebt Weber hervor. Durch die Nähe zu den regionalen Kunden kann SW flexibler auf deren Wünsche reagieren und durch lokale Lieferketten schneller liefern. Entsprechend dieser Strategie hat SW zusätzlich Tochtergesellschaften in Mexiko, Frankreich, Italien, Polen und aktuell auch in Ungarn etabliert.

Ausbildung

"Wir haben eine Ausbildungsquote von mehr als zehn Prozent und bilden Fachkräfte in zahlreichen Berufsbildern aus", berichtet Schmolz. Darüber hinaus werde SW im nächsten Jahr damit beginnen, ein neues Ausbildungszentrum am Stammsitz in Waldmössingen zu errichten. Das deutsche Ausbildungsmodell habe SW auch auf die Werke in China und den USA übertragen. "Wir fördern auch aktiv den Austausch von Auszubildenden und dualen Studenten", erklärt Markus Schmolz. Mit den USA ist ein solcher Austausch seit mehreren Jahren etabliert, für China ist er fest eingeplant. "Wir arbeiten in einer sehr flachen Hierarchie und übertragen schnell Verantwortung", wirbt Schmolz um Fachkräfte.

Info Tag der offenen Tür

Am 16. Juli feiert die Schwäbisch Werkzeugmaschinen GmbH (SW) von 10 bis 17 Uhr ihr langjähriges Bestehen mit einem "Tag der offenen Tür und Familientag". Auf dem Programm stehen Unternehmensführungen, auch im Technologiezentrum und der Ausbildungswerkstatt. Außerdem gibt es verschiedene Kinderattraktionen sowie Stände für Essen und Trinken. Eine Anmeldung ist nicht nötig, ein kostenloser Bustransfer ist organisiert. Von 17 bis 22 Uhr findet ein Abendevent für die SW-Mitarbeiter und ihre Familien statt.