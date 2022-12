1 Das Schweizer-Werk in Jintan/China – nun gehören 70 Prozent des Tochterunternehmens dem chinesischen Investor. Foto: Schweizer Electronic AG

Die Schweizer Electronic AG hat bekannt gegeben, dass die Verhandlungen für die Beteiligung eines strategischen Investors am Produktionswerk im chinesischen Jintan abgeschlossen sind.















Link kopiert

Schramberg-Sulgen - Die Schweizer Electronic AG hat nun die Verhandlungen zur Veräußerung von rund 57 Prozent der Anteile an dem Tochterunternehmen der Schweizer Electronic (Jiangsu) mit Sitz in Jintan/China mit großem Produktionswerk (SEC) an die WUS Printed Circuit (Kunshan) mit Sitz in Kunshan/China (WUS) erfolgreich abgeschlossen. Darüber informierte das Unternehmen in einer Mitteilung am Donnerstagmittag.

Strategischer Partner

WUS ist derzeit schon mit rund 13 Prozent an SEC beteiligt und wird mit Vollzug der Transaktion 70 Prozent der Anteile an der SEC halten. WUS ist bereits seit 2014 wichtigster strategischer Partner von Schweizer und seitdem auch direkt an der Schweizer Electronic AG beteiligt. Chris Wu, President von WUS, ist seit 2017 Mitglied des Aufsichtsrats der Schweizer Electronic AG.

"Bleibt Bestandteil der Gruppenstrategie"

"Die SEC wird trotz der veränderten Beteiligungsverhältnisse weiterhin ein essenzieller Bestandteil der Schweizer-Gruppenstrategie sein", bekräftigt Schweizer in der Mitteilung. Dieser Schritt ermögliche es Schweizer, wie bisher und unabhängig von den veränderten Beteiligungsverhältnissen, den Kunden neben dem deutschen Produktionsstandort auch High-Tech-Produkte aus China anzubieten. "Hierzu verfolgen wir gemeinsam mit WUS eine intensive, technologische Kooperation, um am Standort in Jintan wie geplant die Produktion des Chip Embedding (p²-Pack) und technologisch anspruchsvoller Leiterplatten für Schweizer voranzutreiben", so Schweizer weiter.

Vorteile des Deals

Für Schweizer bedeute diese Neuordnung eine noch stärkere Fokussierung des Unternehmens auf die Entwicklung von neuen High-Tech-Leiterplatten und Embedding-Technologien, eine noch bessere Durchdringung des Mobility-Markts mit Schwerpunkt Europa und Nord-Amerika, die Erschließung neuer Marktsegmente und die Erweiterung des Service-Portfolio.

Eigen-Anteil sinkt weiter

Dabei setze Schweizer weiterhin auf den Produktionsstandort in Schramberg, um dem Trend zu vermehrter lokaler Wertschöpfung und Lieferkettensicherheit zu folgen und auch größere, technologisch anspruchsvolle Volumen aus Europa bedienen zu können. "Die Transaktion wird darüber hinaus die finanzielle Solidität von Schweizer deutlich stärken und Risiken durch eine signifikante Senkung der Fixkosten reduzieren", hebt das Unternehmen hervor.

WUS beabsichtige in der Folge eine Kapitalerhöhung am Standort Jintan, wodurch der SEC ausreichende Finanzmittel zuflössen, um weitere Wachstumsinvestitionen zu sichern. Dadurch werde sich der Anteil von WUS an der SEC auf circa 80 Prozent erhöhen.