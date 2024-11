Wirtschaft in Schramberg: Schweizer Electronic passt Ausblick für das Jahr 2024 an

Auf Grundlage der vorläufigen Finanzergebnisse der ersten neun Monate 2024 der Schweizer-Gruppe hat der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst.









Link kopiert



Nach einem Umsatzwachstum von plus 7,8 Prozent in den ersten neun Monaten 2024 bestätigt der Vorstand der Schweizer Electronic AG seine Umsatzprognose am unteren Ende der Bandbreite von 140 bis 150 Millionen Euro. „Die aktuell schwierige gesamtwirtschaftliche Lage führt zu einer Unterauslastung der Hersteller von Leiterplatten in Europa und in Asien. Dadurch erhöht sich der Preisdruck auf Leiterplattenprodukte weiter“, erläuterte Schweizer in seiner Ad-hoc-Meldung vom Dienstag. Die Wirksamkeit bereits eingeleiteter Maßnahmen zur Kostenanpassung am Standort in Schramberg hätten sich etwas verzögert, so dass diese im vierten Quartal noch nicht voll wirksam werden.