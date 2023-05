Am Donnerstagnachmittag informierte Erek Speckert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Kern-Liebers Firmengruppe, die Belegschaft darüber, dass Kern-Liebers aus dem Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg (Südwestmetall) austritt.

Speckert zieht damit die Reißleine im seit Anfang des Jahres schwelenden Konflikt mit der IG Metall um einen Ergänzungstarifvertrag. Auch nach der Kündigung hat der Tarifvertrag noch einen „Nachlauf“ bis zum 30. September 2024, die Laufzeit des aktuellen Tarifabschlusses vom November 2022.

Arbeitsplätze sollen gesichert werden

Bis dahin wird Kern-Liebers den geltenden Tarif erfüllen. „Danach kann man am Standort für den Standort individuell verhandeln“, erklärte Speckert auf Anfrage unserer Redaktion. Eine für das Unternehmen in der aktuellen Lage passenden Lösung und keine starre im Rahmen eines Flächentarifvertrags: „Wir wollen den Standort zukunftsfähig halten und die Arbeit so gestalten, dass wir die Arbeitsplätze sichern“, versicherte Speckert weiter.

Der Standort brauche Flexibilität, weil er sich wie andere metallverarbeitenden Unternehmen mitten im Prozess der „Transformation“ befindet, mit dem die Umstellung auf E-Autos und Wasserstoff, auf digitale Produktion und Geschäftsprozesse bezeichnet wird. Aktuell werde über den gesamten Standort Schramberg hinweg noch rund 70 Prozent des Umsatzes im Automotive-Bereich erzielt. Aber der Bedarf an Bauteilen für Motoren und Getriebe sinkt, gleichzeitig müssen neue Produkte entwickelt und produziert, neue Marktsegmente erschlossen werden. Mit einem Ergänzungstarifvertrag hatte sich Speckert dafür den finanziellen Spielraum verschaffen wollen. Das erreicht er jetzt durch den Austritt aus dem Arbeitgeberverband.

Spannende Vorgeschichte

Nach dem Tarifabschluss der Metall- und Elektroindustrie im November 2022 strebte die Geschäftsführung von Kern-Liebers wie auch in den früheren Jahren einen Ergänzungstarifvertrag an. Ziel war die dauerhafte Absenkung der Sonderzahlungen. 71 Prozent der IG-Metall-Mitglieder am Hauptsitz von Kern-Liebers sprachen sich am 28. Februar gegen die Aufnahme von Gesprächen auf. Die Geschäftsführung präsentierte danach ein ausführlicheres Unternehmenskonzept, doch auch bei einer zweiten Abstimmung am 20. März votierten die Gewerkschaftsmitglieder mit einer knappen Mehrheit von 51,09 dagegen. Bei einer Unterschriftensammlung forderten 75 Prozent der Beschäftigten danach die Geschäftsführung auf, einen neuen Vorstoß zu Gesprächen mit der IG Metall zu starten. Eine erneute Abstimmung wäre allerdings für die Gewerkschaft nur zustande gekommen, wenn viele Kern-Liebers-Beschäftigte in die IG Metall eingetreten wären und erneut und dann wohl mehrheitlich für die Aufnahme von Gesprächen über einen Ergänzungtarifvertrag abgestimmt hätten.