Einen gesunkenen Umsatz meldet Kern-Liebers in Schramberg-Sulgen. Allerdings habe sich das Wachstum in Asien deutlich beschleunigt.

Die Kern Liebers-Gruppe hat nachj Firmenangaben das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Umsatz von 729 Millionen Euro abgeschlossen. Dies entspricht einem Rückgang von rund fünf Prozent gegenüber dem Niveau des Vorjahres (2023/2024: 767 Millionen Euro).

In diesem Rückgang enthalten sind einmalige Sonder- und Währungseffekte. Bereinigt um diese Effekte beträgt der Umsatzrückgang rund drei Prozent.

Während sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland weiter eintrübte, konnte das Unternehmen vor allem in Asien starke Wachstumsimpulse setzen.

Erek Speckert, CEO der Kern Liebers-Gruppe, erklärt: „Die anhaltende Schwäche der deutschen Industrie und die gedämpfte Konsumlaune stellen für viele Unternehmen eine Herausforderung dar – auch für uns. Umso erfreulicher ist es, dass wir durch unser internationales Engagement und insbesondere durch das starke Wachstum in China und Indien ein stabiles Gesamtergebnis erzielen konnten.“

Zweites Werk in Indien

Ein Meilenstein sei im Juni 2025 die Eröffnung einer zweiten Produktionsstätte in Indien am Standort Pune gewesen. Dieses neue Werk unterstreiche die strategische Bedeutung des asiatischen Marktes für Kern Liebers und schaffe zusätzliche Kapazitäten für Kunden vor Ort.

Globale Präsenz verstärkt

Speckert betont: „Die Investitionen in unsere globale Präsenz zahlen sich aus. Unser Ziel bleibt es, Risiken regional zu streuen, neue Märkte zu erschließen und gleichzeitig unsere operative Exzellenz kontinuierlich zu verbessern. Auch unsere ’Local-for-Local’-Strategie zeigt Wirkung – durch die regionale Produktion für regionale Märkte sind wir von aktuellen Zollthemen weltweit nur bedingt direkt betroffen.“

Die Kern Liebers-Gruppe Gruppe investierte im abgelaufenen Geschäftsjahr 22 Millionen Euro in neue Projekte und Maschinen – das entspricht drei Prozent des Umsatzes. Der Fokus lag dabei auf Automatisierung, Digitalisierung sowie dem Ausbau der Produktionskapazitäten in wachstumsstarken Regionen.

Keine Prognose für 2025/26

Aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten in geopolitischer und wirtschaftlicher Hinsicht gibt Kern Liebers keine Prognose für das kommende Geschäftsjahr ab.

Beschäftigtenzahl sinkt

Aktuell beschäftigt die Kern Liebers-Gruppe weltweit 6130 Mitarbeiter, davon 2810 in Deutschland und 1070 am Hauptsitz in Schramberg-Sulgen – vor einem Jahr lagen die Mitarbeiterzahlen weltweit bei 6580, davon in Sulgen bei 1090.