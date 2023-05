Am Mittwoch hat die IG Metall öffentlich auf die Entscheidung der Kern-Liebers-Geschäftsführung reagiert und in den frühen Morgenstunden eine Flugblattaktion zur „Tarifflucht bei Kern-Liebers“ vor den Werkseingängen gestartet.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Kern-Liebers-Firmengruppe, Erek Speckert, hatte am 11. Mai auf einer Informationsveranstaltung die Belegschaft darüber informiert, dass Kern-Liebers aus dem Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg (Südwestmetall) austritt. Jetzt informierte die Gewerkschaft mit einem Flugblatt über die rechtlichen Auswirkungen des Verbandsaustrittes auf die Beschäftigte.

Unterschiedliche Folgen

Die IG Metall hob hervor, dass der Austritt aus dem Arbeitgeberverband unterschiedliche Folgen für die Beschäftigten hat, je nach dem, ob sie Gewerkschaftsmitglied sind oder nicht. Einen verbindlichen und durchsetzbaren Rechtsanspruch auf Tarifbestimmungen gebe es mit Hinblick auf die „Nachbindung“ und darauf folgende „Nachwirkung“ des Tarifvertrags nur über eine Mitgliedschaft in der IG Metall.

„Probleme so nicht gelöst“

„Der Verbandsaustritt löst nicht die Probleme von Kern-Liebers, sondern schafft einen neuen Konflikt“, stellte Georg Faigle, 2. Bevollmächtigter der IG Metall Freudenstadt zur Aktion dazu in einer Mitteilung an die Presse fest. Auch nach dem Verbandsaustritt müssten die bestehenden Tarifverträge eingehalten werden. „Diesen Anspruch auf die Tarifverträge haben die IG Metall Mitglieder zu 100 Prozent. Zu den bestehenden Tarifverträgen zählt auch das Tarifergebnis von 2022“, bekräftigte Faigle.

Zu Verhandlungen aufgerufen

Der Arbeitgeberverband habe vor dem Austritt von Kern-Liebers die IG Metall erneut aufgefordert, in Verhandlungen über einen Ergänzungstarifvertrag zu treten. „Sie (Südwestmetall dürfte gemeint sein) begründete dies mit geleisteten Unterschriften der allermeisten Beschäftigten, welche an die Geschäftsführung adressiert gewesen sein soll. Darin soll die Geschäftsführung auf Grundlage ihres Konzeptes einen neuen Antrag bei der IG Metall stellen“, formulierte die Gewerkschaft etwas verklausuliert in ihrer Mitteilung und stellte weiter fest, dass ihr diese Unterschriftenliste nicht vorliege.

Mitglieder haben entschieden

Dass die IG Metall auf dies nicht eingehen könne, so Faigle, „liegt auf der Hand“. Denn die Mitglieder „sind der Souverän und diese haben zwei Mal in einem Mitgliedsentscheid der IG Metall kein Verhandlungsmandat erteilt.“ Für Gespräche mit der Geschäftsführung stehe die IG Metall auch weiterhin zur Verfügung.

Hohe Verluste aufgelaufen

Auf der Informationsveranstaltung in der letzten Woche hatte Kern-Liebers-Chef Speckert nicht nur über den Austritt aus Südwestmetall, sondern auch über die Gründe für einen Ergänzungstarifvertrag berichtet. In einzelnen Sparten des Unternehmens seien hohe Verluste aufgelaufen. Speckert bestätigte auf Anfrage, das der „Bereich W“ verlagert werde und dass aufgrund der Veränderungen in der Automobilindustrie (Transformation zur Elektromobilität) weitere 50 Stellen am Standort wegfallen würden. Das Ziel wäre, diese Entwicklung gemeinsam mit dem Betriebsrat möglichst ohne betriebsbedingte Kündigungen zu gestalten. Speckert informierte weiter darüber, dass das Unternehmen die hohen Ausbildungskosten am Standort so auf Dauer nicht leisten könne und senken müsse. Parallel zu diesen Maßnahmen werde aber existierendes Geschäft nach Schramberg verlagert und Neugeschäft (zum Beispiel mit der Brennstoffzelle) dort angesiedelt, um den Standort langfristig zu sichern.