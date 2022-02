3 Seit kurzem ist Keri-Gewürze auch auf dem Schramberger Wochenmarkt vertreten. Foto: Dieterle

"Uhren made in Schramberg" – das ist jedem ein Begriff. Aber "Gewürzmischungen made in Schramberg"? Nein? Doch, auch das gibt es.















Schramberg - Keri-Kräutergarten – der Klassiker unter den Gewürzmischungen. Wem das so nichts sagt, der ist vermutlich kein Gastwirt, Koch oder Restaurantbesitzer. "90 Prozent unserer Kunden kommen aus der Gastronomie", erklärt Kevin Rissler. Der 29-jährige Schramberger ist Gründer und Chef des nach seinen Initialen benannten Unternehmens: Keri-Gewürze mit Sitz in der Göttelbachstraße 42 – vis-à-vis zur Autosammlung Steim. Seit Kurzem sind Rissler und seine Gewürzmischungen rund um den Kräutergarten jedoch etwas mehr in den Fokus der breiten Schramberger Bevölkerung gerückt – seit er und sein Vertriebs-Partner Sebastian Haase einmal im Monat auf dem Wochenmarkt am Rathaus vertreten sind.