Wirtschaft in Schramberg: Keine Gehaltseinbußen bei Trumpf Laser

1 Die Mitarbeiter von Trumpf müssen keine Gehaltseinbußen fürchten. Foto: Fritsche

Während Arbeitszeit und Bezüge von rund acht Prozent der Beschäftigten am Stammsitz in Ditzingen um zehn Prozent gekürzt werden, kommt der Standort Schramberg von Trumpf Laser noch ohne eine solche Maßnahme aus.









Die Sparmaßnahmen beim Maschinenbau-und Laserkonzern Trumpf in Ditzingen werden im September erstmals zu Gehaltseinbußen für einen Teil der Belegschaft führen. Wie unsere Zeitung am Mittwoch berichtete, werden nach Auskunft von Personalvorstand Oliver Maassen Arbeitszeit und Bezüge von rund acht Prozent der 6400 Beschäftigten am Stammsitz in Ditzingen um zehn Prozent gekürzt.