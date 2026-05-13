Wirtschaft in Schramberg: hGears AG mit stabilem ersten Quartal

Die Gruppe startet bei herausforderndem Umfeld im Rahmen der Erwartungen ins Jahr 2026.
Wie die hGears Gruppe am Dienstag mitteilte, erzielte sie im ersten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 23,4 Millionen Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von −0,2 Millionen Euro. „Im Berichtszeitraum blieb das Marktumfeld weiterhin durch geopolitische Unsicherheiten und eine dadurch belastete Konjunkturdynamik geprägt“, erläuterte das Unternehmen. Während E-Mobility im ersten Quartal 2026 im Jahresvergleich zulegen konnte, blieb der Geschäftsbereich E-Tools unter Vorjahr. Unsere Nachfrage dazu ergab, dass die schwächelnden Baukonjunktur – die Handwerker investieren weniger – und die Zölle der Trump Administration eine Rolle dafür spielten.