Wirtschaft in Schramberg: hGears AG hat die Talsohle erreicht

Strukturanpassungen und Sparmaßnahmen verbessern den bereinigten Gewinn und auch beim E-Bike-Geschäft gibt es erste Anzeichen einer Stabilisierung.
Die hGears AG hat die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2025 veröffentlicht: Danach lag der Konzernumsatz mit 69,8 Millionen Euro um 3,8 Prozent niedriger als im Vorjahr. Das um nicht-wiederkehrende oder außergewöhnliche Posten bereinigte EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum dank Struktur- und Sparmaßnahmen um 0,5 Millionen Euro auf 0,9 Millionen Euro.