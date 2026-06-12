Wirtschaft in Schramberg: hGears AG braucht profitables Wachstum

Am Donnerstag fand die jährliche Hauptversammlung der hGears AG am Hauptsitz im Brambach statt. Es war die fünfte, denn am 21. Mai 2021, einem Freitag, waren die hGears-Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zum ersten Mal gehandelt worden. Der Ausgabepreis beim Börsengang war damals auf 26 Euro je Aktie festgelegt worden, am Donnerstag lag der Kurs bei 89 Cent pro Aktie, wie auf der Webseite von hGears zu lesen war. Jetzt warteten die angereisten Aktionäre und Gäste in der zum Veranstaltungsraum umgestalteten Werkskantine gespannt auf die kommenden Ausführungen.

Bericht Nach den umfangreichen Ausführungen des Aufsichtsratsvorsitzenden Marco von Maltzan zum formalen Ablauf der Versammlung und zur Arbeit des Aufsichtsrats im vergangenen Jahr berichtete Chief Executive Officer (CEO) Sven Arend über den Verlauf des letzten Geschäftsjahrs: Mit 91,8 Millionen Euro 4,1 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr, aber ein besseres bereinigtes EBITDA von 1,6 Millionen Euro (Vorjahr 0,5 Millionen Euro). Die getroffenen Sparmaßnahmen hätten gewirkt. Unter anderem wurde die Mitarbeiterzahl im Gesamtkonzern von 644 auf 601 Mitarbeiter reduziert, die meisten davon in Schramberg. Den Mitarbeitern sprach er Dank und große Anerkennung für die Verlässlichkeit und Flexibilität in schwierigen Tagen aus. Der Personalabbau wäre dem Vorstand nicht leicht gefallen.

CEO Sven Arend (links) und Aufsichtsratsvorsitzender Marco von Maltzan. Foto: Fritsche

Im Ausblick für das laufende Jahr berichtete Arend über eine positive Entwicklung bei der E-Mobility und einer Verbesserung bei den E-Tools, während der Bereich E-Bike weiter unter Druck sei. Für 2026 rechne er mit 80 bis 90 Millionen Euro Umsatz und einem bereinigten EBITDA von minus drei bis null Millionen Euro. „Liquidität sichern in stürmischen Zeiten“, fasste er die Hauptaufgabe zusammen.

Generaldebatte

Torsten Stefan von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger hatte sich wie auch sein Nachredner für die Aussprache gründlich in die Unterlagen eingearbeitet und eine lange Fragenliste vorbereitet. Unter anderem fragte er nach der nötigen Umsatzschwelle für die Profitabilität sowie dem Inhalt des intern und im Aufsichtsrat kursierenden „Business Plan“ bis 2030. „Welche Produkte planen sie für die nächsten Jahre, wie lange laufen die teuren Finanzierungen noch“, fragte er. Und legte mit einer an Vorstand wie Aufsichtsrat gleichermaßen gerichteten Kritik an den Bonuszahlungen nach: „Wie passt die hohe Vorstandsvergütung mit der Umsatzentwicklung zusammen?“

Auch Harald Michael Klein von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) fand diese in der aktuellen wirtschaftlichen Lage von hGears nicht vertretbar. „Warum hat der Aufsichtsrat den Vertrag mit Sven Arend verlängert, wenn der Umsatz nicht steigt“, legte Klein nach. Einen Umsatz von 100 Millionen sollte man als Ziel setzen, darunter nur die Festvergütung zahlen. Die Wirtschaftsprüfer hätten schließlich bestandsgefährdende Risiken dargelegt, wenn der Umsatz nicht steige. Und auch Klein fragte nach neuen Geschäftsfeldern und dem Business Plan: „Der muss heute auf den Tisch.“

Die Aktionäre und Gäste auf der Hauptversammlung. Foto: Fritsche

Nach der Mittagspause beantworte Arend die Fragen , ohne allerdings ins Detail zu gehen: Der Business Plan sei ein internes Papier, es gebe keine Pflicht zur Veröffentlichung; man strebe profitables Wachstum an und verstärke die Aquisitionsbemühungen; bei E-Mobility habe man Neues im Blick, den Bereich Industrie werde man weiterentwickeln. Auf die Nachfrage von Stefan, welchen Beitrag hGears bis 2023 von den Aktionären brauche, versicherte er, dass es bei den Finanzen aktuell keine Pläne zu Kapitalmarktmaßnahmen gebe. Die im Geschäftsbericht genannten Risiken seien abgefedert, Liquidität bestehe, sprach Klein danach gewissermaßen das Schlusswort zur Generaldebatte, die um 14.04 Uhr endete.

Wahlen

Im weiteren Verlauf der Hauptversammlung stimmten die Aktionäre mit großer Mehrheit für die Beschlussvorschläge der Tagesordnung, darunter auch für die Verkleinerung des Aufsichtsrats aus Kosten- und Effizienzgründen von fünf auf vier Mitgliedern. Auch Neuwahlen für diesen waren fällig: Mit jeweils mehr als 99 Prozent Zustimmung wurden Gabriele Fontane und Daniel Michael Kartje im Amt bestätigt und Lars Ahns neu gewählt. Christophe Hemmerle hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt.