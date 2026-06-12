Wirtschaft in Schramberg: hGears AG braucht profitables Wachstum

Auf der Hauptversammlung der hGears AG mussten sich deren Aufsichtsrat und Vorstand den kritischen Fragen von Aktionärsvertretern stellen.
Am Donnerstag fand die jährliche Hauptversammlung der hGears AG am Hauptsitz im Brambach statt. Es war die fünfte, denn am 21. Mai 2021, einem Freitag, waren die hGears-Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zum ersten Mal gehandelt worden. Der Ausgabepreis beim Börsengang war damals auf 26 Euro je Aktie festgelegt worden, am Donnerstag lag der Kurs bei 89 Cent pro Aktie, wie auf der Webseite von hGears zu lesen war. Jetzt warteten die angereisten Aktionäre und Gäste in der zum Veranstaltungsraum umgestalteten Werkskantine gespannt auf die kommenden Ausführungen.