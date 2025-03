Nach 37 Jahren – „erfolgreichen Jahren“ in den Worten von Mitgesellschafterin Barbara Kunst – hatte sich die weitere geschäftsführende Gesellschafterin Monika Meyer im Dezember aus dem Berufsleben zurückgezogen, um sich in Zukunft mehr ihren privaten Verpflichtungen widmen zu können.

Mit ihrem Ausscheiden erfolgte ein für die Brugger und Partner Steuerberatungsgesellschaft wichtiger Generationswechsel: Steuerberater Valentin Kunst ist als neuer Gesellschafter in das Unternehmen eingetreten. Gemeinsam mit seiner Mutter und Gesellschafterin Barbara Kunst hat er die Geschäftsführung übernommen.

Prüfung absolviert

Valentin Kunst hatte an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Steuern erfolgreich abgeschlossen und im Anschluss die Steuerberaterprüfung absolviert. „Ich unterstütze unsere Mandanten nicht nur bei laufenden steuerlichen Themen, sondern betreue sie auch bei der Entwicklung ihres Unternehmens“, erklärte er beim Termin mit unserer Redaktion im Unternehmen. Viele der Mandanten würden ihn bereits seit einiger Zeit kennen und er fühle sich akzeptiert. „Und ich freue mich, andere und neue Blickwinkel einzubringen.“

30 Mitarbeiter

War die Brugger und Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH einst in drei Räumen des privaten Wohnhauses gestartet, arbeiten heute 30 Mitarbeiter in Teil- und Vollzeit auf den 300 Quadratmetern Bürofläche des Firmensitzes in der Falkensteinstraße und in der Zweigstelle in der Lindenstraße in Sulgen.

Seit der Corona-Zeit ist die technische Infrastruktur so eingerichtet, dass jeder auch im Homeoffice arbeiten kann. „Am Anfang waren die Kunden etwas skeptisch, aber inzwischen ist es von allen vollumfänglich akzeptiert“, berichtete Barbara Kunst.

Problem Fachkräftemangel

Von der Unternehmenskultur her gelte zudem: Wer ein krankes Kind hat, könne zu Hause bleiben, ohne sich schlecht fühlen zu müssen. „Allerdings machen das dann meist die Frauen und nicht die Männer“, bedauerte Barbara Kunst.

Zur wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Kunden, der kleinen und mittleren Unternehmen in der Region, sagt sie, dass diese zwar branchenabhängig unterschiedlich sei, aber im großen und ganzen noch ganz gut laufe. „Dass nach so vielen Jahren Wachstum und guter Ergebnisse dann mal schlechtere kommen, ist immer möglich“, lautet ihre Einschätzung. Viel eher sei der Fachkräftemangel ein Problem für die Firmen vor Ort. Brugger und Partner bilde deshalb aus, auch im Rahmen eines dualen Studiums.