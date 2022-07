2 Elisabeth Broghammer (Mitte) mit Ute und Peter Renz an ihrem Arbeitsplatz Foto: Zeger

Die Lohnabrechnungen erstellt sie am Computer, den persönlichen Schriftverkehr für den Chef am liebsten auf ihrer mechanischen Schreibmaschine: Am 1. August 2022 arbeitet Elisabeth Broghammer exakt seit 72 Jahren bei der Firma Peter Renz.















Schramberg - "Mit der elektronischen Schreibmaschine habe ich mich nie so richtig anfreunden können", erzählt die Schrambergerin, die am 1. Oktober 90 Jahre alt wird.

Nach der Oberschule in Schramberg besuchte Elisabeth Broghammer die einjährige Handelsschule bei Bad Saulgau und legte ihre Prüfung als Stenotypistin ab. Ihre Ausbildung war umfangreich und so kümmerte sich Elisabeth Broghammer auch um die Buchhaltung – und im Lauf der Jahre dann zusätzlich um weitere kaufmännische Aufgaben bei der Firma Renz. "Ich glaube, mein Chef war zufrieden", sagt sie und blickt fragend zu Peter Renz hinüber. Der nickt: "Ich bin es und mein Vater war es ebenfalls."

Zwei Jobs gleichzeitig

Weil "Fräulein Broghammer" so auf zack war, übernahm sie neben ihrem Vollzeitjob beim Raumausstatter auch noch die Büroarbeiten bei ihrem Vater, der ebenfalls selbstständig war. Die Arbeit fiel ihr leicht, machte ihr all die Jahre Spaß. "Am liebsten habe ich die Zahlungseingänge erledigt", erinnert sie sich. Und welche Aufgaben haben ihr nicht so gefallen? "Große Rechnungen habe ich ungern bezahlt", sagt sie mit einem Lächeln.

An beruflichen Fort- und Weiterbildungen nahm sie bis zum Jahr 2000 regelmäßig teil. Seither arbeitet sie quasi in Teilzeit, nämlich dann, wenn Ute und Peter Renz sie brauchen.

Ausflüge mit Schulkameraden

In ihrer Freizeit pflegt sie ihren großen Bekanntenkreis, setzt sich hinters Steuer ihres Autos und unternimmt mit Schulkameraden Ausflüge in die nähere Umgebung. Sie engagiert sich im Elisabethenverein, und bis Corona war sie im ökumenischen Helferkreis im Spittel aktiv. Außerdem war sie eine begeisterte Freibadgängerin. "In Schramberg gefällt es mir immer noch sehr gut", sagt die ältere Dame. "Aber sie hätten uns das Schwimmbad stehen lassen sollen. Wo sollen denn die Kinder jetzt Schwimmen lernen? Auf dem Sulgen oder in Tennenbronn? Das ist doch alles sehr umständlich."

Viele Teppiche zuhause

Hand aufs Herz: Wie viele Renz-Teppiche hat sie zuhause? "Sehr viele, für manche habe ich schon gar keinen Platz mehr. Die rolle ich dann zusammen und tausche sie immer wieder mal aus."

Also braucht’s fürs Jubiläum nicht unbedingt ein Teppich als Geschenk sein. Aber da fällt dem Chef bestimmt noch etwas anderes ein...