1 Olivian Balan (von links), Mitchell White, Sarah Conrad, Nathan Hoffmann, Luca Bantle und im Hintergrund Ben Carlson, Ausbilder im US-Werk, und Daniel Rozic, Ausbilder in Waldmössingen an der Projektmaschine bei SW in Waldmössingen Foto: Fritsche

Mit einem Austausch unter Auszubildenden stärkt die Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW) die Verbindung ihres Werks im US-Bundesstaat Michigan zum Hauptsitz in Waldmössingen.















Schramberg-Waldmössingen - Es ist ein besonderes Projekt, an dem fünf Azubis in der Produktionshalle der SW in Waldmössingen arbeiten: Sie bauen unter Anleitung ihres Ausbilders eine voll funktionsfähige Maschine zusammen. Ein besonderes Projekt deshalb, weil zwei Auszubildende aus der Niederlassung in den USA stammen – und die anderen drei deutschen Azubis bereits im August eben dort für vier Wochen tätig waren.

"Wir haben eine Ausbildungsquote von mehr als zehn Prozent und bilden Fachkräfte in zahlreichen Berufsbildern aus", erklärt SW-Geschäftsführer Markus Schmolz dazu. Das deutsche Ausbildungsmodell habe SW in angepasster Form auf die Werke in den USA und China übertragen. "Wir fördern auch aktiv den Austausch von Auszubildenden und dualen Studenten", ergänzt Schmolz. Mit den USA ist ein solcher Austausch seit 2019 etabliert, für China ist er fest eingeplant, wenn es die dort verhängten Corona-Einschränkungen wieder erlauben.

SW in Nordamerika

Das Werk von SW in Nordamerika hat seinen Sitz nordwestlich von Detroit. 80 Mitarbeiter fertigen dort auf 33 000 Quadratmeter Produktionsfläche Automatisierungslösungen auf Basis der Werkzeugmaschinen von SW. Durch die Nähe zu den regionalen Kunden kann SW flexibler auf deren Wünsche reagieren und durch lokale Lieferketten schneller liefern. Die deutschen Austausch-Auszubildenden fanden sich dort gut zurecht, denn die SW-Maschinen sind die gleichen wie in Deutschland. Und weil sie alle Abteilungen des Werks durchlaufen, lernen sie die Unterschiede in den dortigen betrieblichen Abläufen verglichen mit denen am Hauptsitz kennen.

Verbindung stärken

Der jährlich Ende des zweiten oder Anfang des dritten Lehrjahrs stattfindende Aufenthalt in den USA ist bei den Azubis in Waldmössingen begehrt – deshalb gibt es ein Auswahlverfahren: Die Auszubildenden müssen sich selbstständig dafür bewerben, eine Präsentation machen, warum sie dorthin wollen, außerdem sollten die Englischkenntnisse und andere Noten gut sein. Auch Auszubildende einer kaufmännischen Ausbildung können teilnehmen.

"Damit genug Zeit für den Austausch und seine Vorbereitung da ist, können daran aber nur die Auszubildenden einer dreijährigen Ausbildung teilnehmen", erläutert Ausbilder Daniel Rozic. Mit dem regelmäßigen Austausch soll die "interkulturelle Verknüpfung der Standorte gestärkt werden". Nach der tollen Erfahrung im August hoffen die deutschen Auszubildenden, dass sie nach dem Ende ihrer Ausbildung noch einmal die Chance bekommen, "wieder einmal rüber zu gehen, um dort helfen und die Mannschaft zu verstärken".

Land und Leute kennenlernen

Beim Austausch geht es aber nicht nur um die Arbeit. Damit verbunden sind auch nicht alltägliche Freizeiterlebnisse. So besichtigten die deutschen Azubis nicht nur die Niagarafälle und das Ford-Museum in der Autostadt Detroit, sondern hatten auch Gelegenheit zum Fallschirmspringen. Einmal waren sie gar vom Chef des SW-Werks bei ihm zu Hause zum Grillen eingeladen. Die USA-Auszubildenden wiederum haben die Triberger Wasserfälle, den Bodensee und das Cannstatter Volksfest besucht. Ein Schlachtplatten-Essen im Gasthaus Ott in der Färberstraße in Villingen waren zum Abschluss geplant.