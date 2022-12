2 Gruppenfoto der Geschäftsführung BurgerGroup mit Familie, Jubilaren und Ehrengästen im Anschluss an die Ehrung zahlreicher langjähriger Mitarbeiter. Foto: SBS

Schonach - 29 Jubilare der zur Burger Group gehörenden Firmen SBS-Feintechnik, KBS-Spritztechnik, KBS-Stanztechnik und KBS-Antriebstechnik wurden im Hotel "Schöne Aussicht" im Beisein von Landrat Sven Hinterseh, Bürgermeister Jörg Frey und dem Hauptgeschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Thomas Albiez, für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet.

Thomas Burger, Geschäftsführender Gesellschafter, verdeutlichte zu Beginn seiner Rede, dass die stolze Anzahl der Geehrten in Summe mehr als 790 Jahre ihres bisherigen Berufslebens bei der Burger Group verbracht haben.

Burger ließ die vergangenen drei Jahre seit der letzten Ehrung Revue passieren – den Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 mit den daraus resultierenden Folgen: dem Stillstand wichtiger Lieferketten, den globalen Versorgungsengpässen und den enorm gestiegenen Material- und Transportkosten. Kunden waren teilweise gezwungen ihre Werke zu schließen, was infolge zu temporärer Kurzarbeit in einzelnen Bereichen der Burger Group führte.

Nach dem Corona-Höhepunkt kam der Krieg

Dann im Februar 2022 der Beginn des furchtbaren Angriffskriegs Russlands in der Ukraine, zu einem Zeitpunkt, als man die Hoffnung hegte, die Corona-Pandemie teilweise hinter sich lassen und schrittweise zur Normalität zurückkehren zu können. Die Folgen des Kriegs sind für jeden Einzelnen spürbar: Energiekosten, die förmlich explodiert sind, Materialknappheit, steigende Inflation. Am Industriestandort Deutschland sei zu befürchten, dass sich eine Deindustrialisierung speziell für energieintensive Unternehmen einstelle, was er auch in seiner Eigenschaft als Präsident des Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden (wvib) von Mitgliedsunternehmen bestätigt bekomme. Die Politik sei aufgefordert, attraktive, nachhaltige Rahmenbedingungen zu schaffen, die für mittelständische Unternehmen am Produktionsstandort Deutschland den Fortbestand auch in Zukunft sicherstellen.

Aktuell sei die Auftragslage gut, jedoch die Geschäftslage sehr volatil und längerfristige Planungen nicht möglich, was sich im Bestellverhalten der Kunden widerspiegele. "In der Automobilbranche fahren die Premium-Hersteller beachtliche Gewinne ein, während einige Zulieferer um ihre Existenz bangen müssen", so Burger. "Insgesamt befinden wir uns sowohl als Unternehmer als auch als Bürger in Deutschland und Europa in einer sehr anspruchsvollen Phase mit zahlreichen, großen Herausforderungen", so der Geschäftsführende Gesellschafter abschließend.

Wieder mehr Ausbildungsverträge

Thomas Albiez stimmte den Ausführungen zu. Eine Umfrage der IHK bestätige dies und für das kommende Jahr befürchten viele Unternehmen eine Verschlechterung der konjunkturellen Lage. Ein positives Signal ließ er jedoch nicht unerwähnt: 2022 seien wieder mehr Ausbildungsverträge geschlossen worden. Er beglückwünschte alle Jubilare zu ihrem Betriebsjubiläum und würdigte ihre langjährige Mitarbeit in den Unternehmen der Burger Group.

Landrat Hinterseh schloss sich den Glückwünschen von Albiez an. Er hob die Vorzüge des Schwarzwald-Baar-Kreises in Bezug auf Lebensqualität hervor und betonte, dass der Breitbandausbau, ein wichtiger Faktor für die ansässigen Unternehmen, weiter vorangetrieben werde. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sei es notwendig als Landkreis zusammen zu stehen.

Bürgermeister Frey gratulierte ebenfalls. Auch er hob den wichtigen Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger hervor und sprach in diesem Zusammenhang auch das soziale Engagement in Vereinen an.

Für den Betriebsrat ergriff Heiko Arnold das Wort. Er dankte den Jubilaren für die jahrelange Betriebstreue und betonte die Wichtigkeit langjähriger Beschäftigter in den Unternehmen.

Anschließend richtete Thomas Burger Dankesworte an jeden einzelnen Jubilar, Manuel Burger übernahm die Würdigung der zu Ehrenden für die KBS-Stanztechnik. Die feierliche Übergabe der IHK-Urkunden sowie der Urkunden des Landes Baden-Württemberg übernahm Albiez , beziehungsweise Landrat Hinterseh im Beisein der gesamten Burger Familie, die die Geehrten mit einem Blumenstrauß oderr Buchgeschenk zusätzlich bedachten.

Bei einem festlichen Menü klang der feierliche Abend, der musikalisch von Konstantin Spath am Marimbaphon umrahmt wurde, in gemütlicher Runde aus.

Die Geehrten:

50 Jahre: Wolfgang Maier, KBS-Stanztechnik, Gerhard Kaiser, SBS-Feintechnik

40 Jahre: Manuela Fleig, SBS-Feintechnik

25 Jahre: SBS-Feintechnik: Denis Babic, Joachim Beha, Ida Fix, Irina Gärtner, Dirk Hammel, Alexander Heinz, Susanne Hog, Erich Kaltenbach. Katharina Keuser, Helene Niederquell, Horst Pfaff, Thomas Przeslanski, Monika Schwer, Barbara Turbanski, Beate Wrycza-Rekowski, Miroslawa Wrycza-Rekowski

25 Jahre: KBS-Spritztechnik: Hajriz Avdulji, Regina Engelhardt, Jürgen Fehrenbach

25 Jahre: KBS-Stanztechnik: Karl Bechtle, Frauke Hannemann, Andre Herrmann, Waltraud Maier, Woldemar Niederquell, Eduard Prezer

25 Jahre: KBS-Antriebstechnik: Klaus-Peter Otto