2 Die Jubilare der Jahre 2020 und 2021 bei Vega Foto: Vega

Nicht im bisherigen traditionellen Rahmen, sondern im neuen Betriebsrestaurant am Hauptsitz hat Vega die Mitarbeiterjubiläen der vergangenen beiden Jahren geehrt.















Schiltach - Eingeladen zur Feier – die erste überhaupt in den neuen Räumlichkeiten – waren nicht nur die 80 Jubilare der Jahre 2020 und 2021, sondern auch ihre Partner und die Leiter der jeweiligen Abteilungen. Die Küchenchefs des neuen großzügig gestalteten Betriebsrestaurants, "Kantine" passt als Bezeichnung wirklich nicht, im Obergeschoss des Neubaus hatten dafür ein Drei-Gänge-Menü vorbereitet. Musikalisch untermalte die Band "Randy Club" den Abend.

Schon beim Stehempfang mit Sekt und Orangensaft hätte die Stimmung nicht besser sein können. Die festlich eingedeckten Tische und der tolle Blick durch die breite und hohe Fensterfläche der Stirnseite des großen Raums auf Schiltach in der Abendsonne taten ihr Übriges.

Weiter Kurs halten

Nach einleitenden Worten von Geschäftsführer Markus Kniesel, der durch den Abend führte, hielt die geschäftsführende Gesellschafterin Isabel Grieshaber, selbst unter den Geehrten, eine kollegiale und persönliche Ansprache an die Jubilare. "Wir lernen ein ganzes Leben lang, machen gute und schlechte Erfahrungen und bilden so die Summe all unserer Eindrücke. Sind wir neugierig und erleben viel, werden wir ein reiches Leben haben, sind wir es nicht und bleiben früh stehen, werden wir ein weniger reiches Leben haben", erklärte Grieshaber. Sie wolle nicht zu philosophisch werden, aber sie appelliere an alle, diesen Weg weiterzugehen – egal, wo er stehe: "Denn er hat aus euch die tollen Menschen gemacht, die ihr seid. Und ihr bildet Vega und Vega einen Teil der Zukunft."

Um das zu unterstreichen, nannte sie einige Kennzahlen: 2000 Mitarbeiter hat das Unternehmen weltweit, davon annähernd 1000 in Schiltach. Sie sorgten 2021 für einen Umsatz von mehr als einer halben Milliarde Euro "Wir sind in der Pandemie sogar ziemlich stark gewachsen, letztes Jahr sage und schreibe um 21,5 Prozent. Ihr seht: Wir können das".

Quellen des Erfolgs

Dann ging Grieshaber auf das jeweils Spezielle der vier Jubilargruppen ein: Auf die Zehnjährigen, "unsere jungen Wilden, die vieles wagen, die Ausdauer haben, einen langen Weg zu beginnen und ihn bis zum Ende zu beschreiten". Dann auf die 25-Jährigen: "Alles Wissen, das ihr besitzt, macht uns schnell und effizient. Ihr seid schon mitten auf eurem Weg. Menschen wie ihr bilden das Rückgrat der Firma". Danach auf die 40-Jährigen: Ich hoffe ihr habt keine Angst davor, was nach der Vega kommen mag. Wir sind eine Familie, daher werden Beziehungen sicher bestehen bleiben. Vega ist allein durch ihre Mitarbeitenden so erfolgreich geworden. Ohne euch wären wir heute nicht hier."

Dann richtete Grieshaber persönliche Worte an Geschäftsführer Günter Kech, der sein 50-jähriges Jubiläum feiert: "Ich kann dir gar nicht genug danken für das, was du die letzten 50 Jahre für Vega getan hast, ganz persönlich auch für mich die letzten elf Jahre. Wir haben uns zusammengerauft und sind auch zusammen gewachsen. Wir haben voneinander gelernt und uns weiter gebracht. Ohne dich wäre es bei der Vega nur halb so schön", bat sie ihn nach vorne und umarmte ihn. Um sich dann wieder an alle Jubilar zu wenden: Das Engagement, die Motivation, die Kreativität und die wertvollen Erfahrungen eines jeden Jubilars seien das, was den Erfolg des Unternehmens ausmache. Dafür danke sie im Namen der Geschäftsleitung und aller Gesellschafter.

Gutes Miteinander mit der Stadt

Nach Grieshaber hatte Bürgermeister Thomas Haas das Wort. "Ich kommen immer gerne zu Vega, auch wenn ihr Vater das manchmal bezweifelt hat", spielte Haas, an Isabel Grieshaber gewandt und unter Schmunzeln und leisem Lachen der Insider, auf Vergangenes an. Fast 20 Jahre lang habe er als Bürgermeister die Entwicklung des Unternehmens begleitet. In dieser Zeit habe das Unternehmen eine tolle Entwicklung gemacht. Die sehr guten Geschäftszahlen seien nicht nur wichtig für das Unternehmen und seine Mitarbeiter, sondern auch für die Stadt Schiltach. Genauso wichtig sei aber auch das bestehende gute Miteinander, das Vega und die Stadt haben. Auch für ihn sei es ein besonderes Gefühl, dass heute Leute ihr Jubiläum feiern, die hier schon arbeiteten, als er erst in der zweiten oder dritten Schulklasse war. "Als ich mein Amt in Schiltach antrat, arbeiteten hier 400 Leute, heute sind es bald 1000. Ohne das Engagement der Mitarbeiter wäre das nicht möglich. Das würdigen wir heute", schloss Haas.

Die Jubilare

Die 80 Jubilare aus den Jahren 2020 und 2021 in der Übersicht: ■ 10 Jahre: Florian Burgert, Timo Seckinger, Susanne Schmider, Kerstin Teresa Schmieder, Saskia Bertschi, Andreas Schmid, Daniel Schmider, Rebecca Roenn, Juliana Ganse-Tamme, Artur Uhl, Natalie Waldecker (alle 2020), Isabel Grieshaber, Andreas Vollmer, Anna Borho, Ines Wendeler, Udo Haupt, Elke Schmider, Heidi Buchholz, Monja Appenzeller, Sabine Gnauck, Monika Brüstle, Ingeborg Kuss, Mirjam Habermann, Anessa Egel, Martin Brod, Johanna Bonath, Anke Armbruster, Sandra Müller, Markus Dörr, Theo Harter, Hubert Matzander, Uwe Buchholz, Sven Schmieder, Manuel Schwendemann, Max Kaufmann, Anja Ingrid Ketterer, Antje Braun, Ann-Christin Dietmeier, Verena Hoch, Michael Pradella, Julia Daruši, Melanie Wucher, Leona Fleig, Claudia Armbruster, Brigitte Vollmer, Zeynep Yilmaz, Birgit Moosmann, Nicole Krikau, Ruth Pfotzer, Frank Strohmeier, Bettina Garcia und Agnieszka Czok (alle 2021). ■ 25 Jahre: Herbert Auber, Antonia Benz-Wöhrle, Marcel Helwich, Nadine Schmalz, Bianca Seeholzer, Martin Wettlin, Michael Armbruster, Sandra Moreira, Marius Pradella, Michaela Harter (alle 2020), Ralf Schätzle, Frank Schuffenhauer, Christian Sum, Franz Heizmann, Jürgen Haas, Manfred Sum, Samanta Armbruster, Nadine Helwich, Andreas Grandel, Adrian Frick, Sandra Herr und Robert Laun (alle 2021).■40 Jahre: Wilfried Mäntele, Rosemarie Schmalz, Martina Isenmann (alle 2020), Karin Bleile und Frank Bühler (beide 2021)■50 Jahre: Günter Kech (2021)