Die Familie Klaus Grohe hatt bei der Fachmesse ISH in Frankfurt zu einem Treffen eingeladen. Teilnehmer waren neben anderen Gästen vor allem drei Generationen der Familie Klaus Grohe. Gekommen war auch Klaus Grohe selbst, der im September 2022 mit dem deutschen Gründerpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde.

Im Rahmen einer moderierten Diskussionsrunde sprachen Philippe und Richard Grohe und Hans Jürgen Kalmbach, Vorstandsvorsitzender der Hansgrohe SE, über die Entwicklung der Hansgrohe SE und stellten außerdem den Investmentansatz von Syngroh Capital (www.syngroh.de) vor. Mit ihrer Investmentgesellschaft beteiligen sich die Grohe-Söhne als Gesellschafter an mittelständischen Unternehmen.

Kulinarisches von daheim

Die Moderation übernahm Tobias Anslinger von der Charles Barker Corporate Communications in Frankfurt. Zur Stärkung der Gäste hatte Philippe Grohe Linzertorte von seiner Konditorei Bachbeck aus Schiltach sowie Mineralwasser und Bier aus Hornberg nach Frankfurt bringen lassen.

Schwarzwälder Verpflegung

Wenige außerhalb der Familie Grohe kennen das Unternehmen so gut wie der Vorstandsvorsitzende Kalmbach, denn er ist seit 25 Jahren dabei: „Mit zwei Generationen der Familie habe ich zusammengearbeitet und das hat mich auch geprägt“, bekennt er. Die Familienkultur sei für den großen und weiter anhaltenden Erfolg enorm wichtig gewesen. „Vertrauen, Wertschätzung und Teamarbeit“, zählte Kalmbach auf. Nicht umsonst sei Klaus Grohe mit dem deutschen Gründerpreis ausgezeichnet worden. Mit der Verbindung von innovativem Design und einfacher Bedienbarkeit hätte er immer die Kundenbedürfnisse erkannt und erfüllt.

Wasser als Thema

„Wasser war immer das wichtigste Thema und der respektvolle Umgang damit“, führte Richard Grohe weiter aus. „Wenn das Unternehmen in einer kleinen Stadt angesiedelt ist und man in der Produktion und im Büro mit seinen Nachbarn zusammenarbeitet, hat das eine andere Dimension. Klaus hat sich nie in den Vordergrund gestellt“, beschrieb Philippe Grohe die besondere Situation am Firmenstandort.

Warum Syngroh Capital gegründet wurde, fragte Moderator Anslinger. „Wegen der Freude am Gestalten und Schaffen. Wir möchten als Familie einen Gravitationspunkt, eine unternehmerische Plattform haben, die uns die Möglichkeit gibt, weiter wirksam zu arbeiten“, erläuterte Richard Grohe. Die Klimakrise schaffe große Herausforderungen, auf die man Antworten finden müsse.

Mehr als nur Geld

Die Frage nach der Auswahl von Unternehmen, in die investiert wird, dem Investmentansatz von Syngroh Capital, beantworteten die beiden Brüder so: „Wir wollen einen Wertbeitrag über Geld hinaus schaffen“, erklärte Philippe Grohe dazu. „Wir denken Generationen übergreifend, man will lange Zeit verheiratet sein und so sind wir immer da für unsere Unternehmen mit unserer Erfahrungen und unserem Wissen“, ergänzte Richard Grohe. Das bestätigte Gert Rieger, Geschäftsführer der Novopress in Neuss, seit 2016 mehrheitlich im Besitz der Syngroh Capital.

Brücke schlagen

Die Veranstaltung diente dazu, „eine Brücke zwischen zwischen Familienunternehmen und der Unternehmerfamilie zu schlagen“, wie es einer der Organisatoren ausdrückte.

Denn ihr Familienunternehmen Hansgrohe kennt die junge Generation der Grohe-Familie, von denen viele anwesend waren und ihren Großvater Klaus herzlich begrüßten: Sie haben Praktika an Hansgrohe-Standorten gemacht und sich während Ausbildung oder Studium mit dem Unternehmen beschäftigt.