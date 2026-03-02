Wirtschaft in Rottweil: Sondermaschinenbauer sieht Standort in Gefahr

Steigende regulatorische Anforderungen und internationale Konkurrenz setzen den Sondermaschinenbau unter Druck. Beim Rottweiler Unternehmen RAMPF wurde offen diskutiert.
Plädoyer für mehr Vertrauen und weniger Bürokratie: Beim Besuch des baden-württembergischen FDP‑Landtagsabgeordneten Daniel Karrais beim Sondermaschinenbauer RAMPF Production Systems waren sich Politik und Wirtschaft einig: Deutschland braucht weniger Bürokratie, weniger Vorschriften und mehr unternehmerische Gestaltungsfreiheit.