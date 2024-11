Wirtschaft in Rottweil: Innenminister Strobl zeichnet Rottweiler Unternehmen Mahle und ENRW aus

Die Stadt Rottweil gratuliert dem Mahle-Werk und der Energieversorgung Rottweil (ENRW ) zur Auszeichnung als „ehrenamtsfreundliche Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“ durch das Land Baden-Württemberg. Mit dieser Auszeichnung werden Arbeitgeber geehrt, die ihre Mitarbeiter in der Ausübung des ehrenamtlichen Bevölkerungsschutzes, also etwa bei der Feuerwehr, aktiv unterstützen.

Bürgermeisterin Ines Gaehn betonte bei der Preisverleihung am 4. November in Freudenstadt die Bedeutung dieser Anerkennung: „Gleich zwei Unternehmen aus Rottweil wurden ausgezeichnet – ein starkes Zeichen für den hohen Stellenwert des Ehrenamts in unserer Stadt. Wir sind dankbar, dass Mahle und die ENRW ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin bestärken, einen wertvollen Dienst für die Gesellschaft zu leisten. Ihr Vorbild zeigt, wie wichtig das Zusammenspiel zwischen Arbeitgebern und Ehrenamtlichen für den Bevölkerungsschutz ist. Sie erhalten den Preis auch stellvertretend für viele weitere Unternehmen in unserer Stadt, die unsere Freiwillige Feuerwehr und weitere Hilfskräfte unterstützen.“

Stadtbrandmeister Frank Müller begleitete seine Kameraden aus beiden Firmen zur Auszeichnung nach Freudenstadt und hob ebenfalls die Bedeutung der ehrenamtsfreundlichen Unterstützung in der Firmenwelt hervor: „Die Freistellung durch Arbeitgeber wie Mahle und ENRW ermöglicht es unseren Ehrenamtlichen, jederzeit schnell und professionell auf Notfälle zu reagieren. Diese Unternehmen tragen so erheblich zur Sicherheit in unserer Region bei und fördern die Einsatzbereitschaft unserer Bevölkerungsschutzkräfte.“

Die Stadt Rottweil freut sich über die wertvolle Unterstützung durch lokale Unternehmen, die das Ehrenamt und den Bevölkerungsschutz nachhaltig stärken.