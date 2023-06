1 In wirtschaftliche Schieflage geraten: die BikeBox in Neufra. Foto: BikeBox

Die Nachricht vom Insolvenzantrag der BikeBox in Neufra kam für viele überraschend. Doch er zeigt, wie hart es in der Fahrrad-Branche zugeht.









Die BikeBox in Neufra galt als einer der Gewinner der Corona-Pandemie. Als im Lockdown die Nachfrage nach Fahrrädern explodierte und gleichzeitig die Lieferketten schwächelten, war der Händler in Neufra – im Gegensatz zu manch anderem – einer der liefern konnte. Schlagartig hatten viele mehr Freizeit für den Familienausflug, hinzu kamen ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein oder auch Angst vor der Fahrt in Bus und Bahn in Zeiten von Corona: Das Fahrrad wurde immer beliebter.