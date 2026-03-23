Wirtschaft in Rottweil: Ein neues Gewerbegebiet – muss das sein?

Zu neuen Baugebieten und geplanten Gewerbegebieten in Rottweil und den Teilorten hat unsere Leserin Vera Niedermann-Wolf aus Rottweil folgende Meinung.
Die Stadt will „Grundstücke parat haben“ und ein neues Gewerbegebiet schon mal auf Vorrat erschließen. In Neufra sollen 1,45 Hektar zugebaut werden, überwiegend mit Einfamilienhäusern. Dabei stehen so viele Häuser leer, und wer sich in den vorhandenen Industriegebieten umschaut, der stellt schnell fest, dass riesige Flächen asphaltiert sind, auf denen nichts passiert, nicht einmal Mitarbeiterautos stehen. Und in viel zu zahlreichen Hallen stehen Wohnmobile, Oldtimer oder sonstiges herum.