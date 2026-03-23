Wirtschaft in Rottweil: Ein neues Gewerbegebiet – muss das sein?

Zu neuen Baugebieten und geplanten Gewerbegebieten in Rottweil und den Teilorten hat unsere Leserin Vera Niedermann-Wolf aus Rottweil folgende Meinung.

Die Stadt will „Grundstücke parat haben“ und ein neues Gewerbegebiet schon mal auf Vorrat erschließen. In Neufra sollen 1,45 Hektar zugebaut werden, überwiegend mit Einfamilienhäusern. Dabei stehen so viele Häuser leer, und wer sich in den vorhandenen Industriegebieten umschaut, der stellt schnell fest, dass riesige Flächen asphaltiert sind, auf denen nichts passiert, nicht einmal Mitarbeiterautos stehen. Und in viel zu zahlreichen Hallen stehen Wohnmobile, Oldtimer oder sonstiges herum.

Ist es das wirklich wert, unsere Welt so zuzustellen? Die Generationen, die nach uns kommen werden, haben immer weniger Freiheitsgrade, um ihre Welt zu gestalten. Denn Grund und Boden sind endlich. Wann wird endlich Schluss sein mit immer weiterer Versiegelung?

Zu wenig Anbauflächen

Schon heute klagen Bauern über zu wenig Anbauflächen. Schon heute sind 80 Prozent der Insekten verschwunden: Sollen sie von Asphalt leben? Und ohne sie verlieren wir Vögel, Amphibien, Reptilien. Schon heute klagen wir über Hitzewellen im Sommer (unbebaute Flächen würden sich weniger aufheizen) im Wechsel mit Überschwemmungen, denn auf den versiegelten und überbauten Flächen fließt der häufigere Starkregen ab statt zu versickern.

Das letzte Primhochwasser 2024 war höher als alle vorherigen, und es wird nicht das letzte gewesen sein. Schon vergessen?

Und in nicht mehr allzu ferner Zukunft werden wir das Grundwasser vermissen, das sich immer weniger bilden kann. Wasser, das der Bodensee nicht mehr liefern wird, wenn die Gletscher als sommerliche Wasserquelle versiegen. Glaubt Ihr Kommunalpolitiker denn wirklich, dass irgendwelche Ökopunkte für Blühstreifen u.ä. diese Wirkungen der Flächenverluste aufhalten könnten? Sie sind nichts als moderner Ablasshandel.

Maßnahmen gefordert

Wir brauchen wirksame Maßnahmen gegen leerstehenden Wohnraum (“Leerstandskataster“), Nachverdichtung und sinnvolles und strenges Haushalten mit den vorhandenen Flächen. Der Flächenverbrauch muss Null werden. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt.

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