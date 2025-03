Foto: Volksbank in der Region

Die Volksbank in der Region war im Jahr 2024 bei schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich unterwegs und konnte ein ordentliches Betriebsergebnis erzielen. Dies berichtete die Bank in ihrer Bilanzpressekonferenz.

Im September 2024 wurde die Verschmelzung mit der ehemaligen VR-Bank Dornstetten-Horb eG vollzogen.

Die neue Bank sieht sich für die heutigen und zukünftigen Herausforderungen des Wettbewerbs, der regulatorischen Anforderungen und des digitalen Transformationsprozesses bestens gerüstet. Mit der neuen Struktur und Größe kann sie Zukunftschancen noch besser nutzen als bisher, wie es in einer Mitteilung heißt.

Marktgebiet umfasst die sechs Regionen Das Marktgebiet umfasst die sechs Regionen Dornstetten-Horb, Herrenberg, Nagold, Rottenburg, Steinlach-Wiesaz-Härten und Tübingen mit insgesamt sechs Hauptstellen in Dornstetten, Herrenberg, Mössingen, Nagold, Rottenburg und Tübingen.

Als „Beste Bank vor Ort“ Privatkundenberatung gewürdigt Im 2024 durchgeführten Bankentest der Gesellschaft für Qualitätsprüfung wurde die Volksbank in der Region zum wiederholten Mal als „Beste Bank vor Ort“ mit dem besten Gesamtangebot in der Privatkundenberatung ausgezeichnet. Mit einer Durchschnittsgesamtnote von 1,92 in Tübingen und Herrenberg setzte sich die Bank deutlich von ihren Mitbewerbern ab.

Einlagenbestand um 87 Millionen Euro gesteigert

Stabiles Kundeneinlagen- und Kundenkreditvolumen Die bilanziellen Kundeneinlagen konnten im vergangenen Geschäftsjahr trotz aktiver Reduzierung von Einlagen von Großeinlegern und erfolgreicher Vermittlung in den Verbund bei rund 3,9 Milliarden Euro stabil gehalten werden. Ohne Berücksichtigung der Großeinleger konnte der Einlagenbestand um 87 Millionen Euro beziehungsweise 2,4 Prozent gesteigert werden.

Die außerbilanziellen Kundengelder (Anlagen auf Kundendepots, bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall, bei der Union Investment oder in kapitalbildenden Lebensversicherungen) sind um 219 Mllionen Euro beziehungsweise 8,2 Prozent auf rund 2,9 Milliarden Euro angewachsen. Während das Anlagevolumen bei der Bausparkasse leicht rückläufig ist, sind im Wertpapiergeschäft der Kunden mit einem Zuwachs um 196 Millionen Euro beziehungsweise 20 Prozent besonders erfreuliche Ergebnisse zu verzeichnen.

Die betreuten Kundengelder sind auf 6,8 Mrd. Euro gestiegen Die bilanziellen Kredite an Kunden blieben trotz einem auslaufendem Kreditvolumen (inklusive Sondertilgungen) in Höhe von 368 Millionen Euro nahezu konstant bei rund 3,5 Milliarden Euro. Nach einem schwächeren ersten Halbjahr 2024 hat die Nachfrage nach Baufinanzierungen im zweiten Halbjahr deutlich an Dynamik gewonnen.

Betreutes Kundenvolumen liegt bei 10,95 Milliarden Euro Die Bilanzsumme der Volksbank in der Region hat sich zum Jahresende 2024 um 148 Millionen Euro beziehungsweise 2,9 Prozent leicht auf rund 4,9 Milliarden Euro reduziert. Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass die Eigenanlagen der Bank im Jahr 2024 aktiv weiter reduziert und zur Rückführung von Refinanzierungen genutzt wurden.

Rückläufiger Zinsüberschuss Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus wurde für das Jahr 2024 ein deutlich geringerer Zinsüberschuss prognostiziert. Der Rückgang des Zinsüberschusses war jedoch weniger stark als geplant, so dass dieser zum Jahresende 2024 mit 80 Millionen Euro deutlich über dem ursprünglichen Planwert lag. Der Provisionsüberschuss konnte durch positive Entwicklungen in nahezu allen Dienstleistungsfeldern auf 35,5 Millionen Euro gesteigert werden.

Ordentliches Ergebnis deutlich über dem Planwert Insgesamt konnte in 2024 ein ordentliches Ergebnis erzielt werden, das deutlich über dem Planwert liegt und zu einem Bilanzgewinn von rund sechs Millionen Euo führt. Dieses gute Ergebnis ermöglicht es, das Eigenkapital der Bank kräftig zu stärken und damit die Basis für die Kreditvergabe an Kunden und Mitglieder der Bank weiter auszubauen.

Rund 40 Prozent mehr Sparpläne als im Vorjahr

Ordentliche Ergebnisse im Dienstleistungsgeschäft Im Provisionsgeschäft der Bank ist in nahezu allen Feldern eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Der Provisionsertrag im Wertpapiergeschäft konnte im vergangenen Jahr gesteigert werden. Mit 3336 neuen Fonds-Sparplänen bei Union Investment konnten rund 40 Prozent mehr Sparpläne als im Vorjahr abgeschlossen werden.

Positive Entwicklung im Versicherungsgeschäft Das Versicherungsgeschäft verzeichnete im Jahr 2024 eine positive Entwicklung. Von der Absicherung der Gesundheit, über die Chancen der betrieblichen Altersvorsorge, bis hin zum Schutz der persönlichen Arbeitskraft konnten wir entsprechende Steigerungen verzeichnen und unseren Kunden einen individuellen und wichtigen Schutz bieten.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Erfolgsfaktor Zum Jahresende 2024 beschäftigte die Volksbank in der Region zusammen mit ihren Tochtergesellschaften 623 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildender und dualer Studierender), darunter 581 in der Bank selbst.