1 Die Firma Beutter will am Stammsitz expandieren. Foto: Breisinger

Das 1909 gegründete Unternehmen will am Standort Rosenfeld expandieren. Der Gemeinderat hat per Bebauungsplan den Weg geebnet.









Als Uhrenfabrik wurde die Firma Beutter 1909 in Pforzheim gegründet, heute stellt das Unternehmen am jetzigen Sitz in Rosenfeld feinmechanische Komponenten für verschiedene Branchen her, etwa die Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau oder Messtechnik.