Die beiden Geschäftsführer Karl-Heinz Walz und Eduard Seifer freuen sich gemeinsam mit ihrer Belegschaft über das 25. Firmenjubiläum der Maxx Mess- und Probeentnahmetechnik GmbH.

Es klingt wie ein Stück aus einem Amerikanischen Traum: In einer Garage hatte vor 25 Jahren die Geschichte der Rangendinger Firma Maxx Mess- und Probenentnahmetechnik GmbH begonnen. Heute steht sie mit ihren individuell gefertigten Messgeräten an der Europäischen Spitze.















Rangendingen - Karl-Heinz Walz und Eduard Seifer entschlossen Anfang 1997, sich mit der Herstellung von automatischen Probeentnahme-Apparaturen selbstständig zu machen. Dies sind Geräte, die zur Überwachung von Wasser, Abwasser und Oberflächengewässern sowohl von Kommunen auf Kläranlagen wie auch in der Industrie zur Eigenüberwachung eingesetzt werden.

Diese Geräte schlürfen Wasser, chemische Substanzen, Schlamm und eigentlich alles, was in irgendeiner Form flüssig ist, konservieren es für einige Stunden und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Überwachung und Beweisführung in der Umwelttechnik.

Chefs und Mitarbeiter arbeiten beim damaligen Marktführer

Beide Geschäftsführer arbeiteten beim früheren Marktführer in Bodelshausen

Vor dem Schritt in die Selbstständigkeit hatten Walz und Seifer beim damaligen Marktführer, der Edmund Bühler GmbH in Bodelshausen, gearbeitet - Karl-Heinz Walz als Geschäftsführer, Eduard Seifer als Vertriebsleiter. Die Bodelshausener Firma wurde 1996 an einen englischen Investor verkauft, die Produktion wurde auf die Insel verlagert. Diese Entscheidung wollten beide nicht mittragen und kündigten.

Im Januar 1997 fiel die Entscheidung zur Selbstständigkeit. Von der Raiffeisenbank Oberes Gäu wurden die erforderlichen Kredite bewilligt. Am 1. April 1997 wurde die MAXX GmbH ins Handelsregister eingetragen.

Erste Entwicklungsschritte erfolgten in der Garage von Karl-Heinz Walz

Die ersten Entwicklungsschritte der Geräte erfolgte bis Mitte 1997 zuerst einmal in der Garage von Karl-Heinz Walz, bevor in Hirrlingen im ehemaligen Raiffeisenbankgebäude die Lagerhalle und der Keller angemietet werden konnten. In Eigenregie wurde alles renoviert. Die Lagerhalle wurde zur Produktionshalle, der Keller zum Büro ausgebaut.

Mit dem ehemaligen Kollegen Norbert Gockner, dem einstigen technischen Leiter von Edmund Bühler, wurde der erste kompetente Mitarbeiter gewonnen. Tagsüber wurde im Trio noch hinter verschlossenen Türen an der Geräteentwicklung gearbeitet. Bis spät abends wurden im Anschluss die notwendigen Büroarbeiten erledigt.

Auch die ersten Vertriebsmitarbeiter für den Norden und Süden Deutschlands kamen direkt von der Bühler GmbH zu Maxx. Den ersten größeren Auftrag mit 20 Geräten erhielt die Firma im Dezember 1997 aus Holland.

Nach dem erstem Messebesuch geht es Schlag auf Schlag

Auszeichnungen folgen dem steten Aufbau der Firma

Nach einem ersten Messebesuch ging es dann Schlag auf Schlag. Rasch wurde der Platz in Hirrlingen zu klein. Die Firma zog zum Jahresbeginn 2000 ins ehemalige Firmengebäude der Textilfabrik Sauter in der Hechinger Straße in Rangendingen um. Doch das stetige und gesunde Wachstum der Firm ließ auch dort den Platz bald zu klein werden. 2009 wurde trotz der unsicheren Wirtschaftslage während der Finanzkrise als mutiger und "einzig richtiger Schritt" ein Hallenneubau realisiert.

Die ausgefeilte Technik der Firma Maxx stieß auch außerhalb der Auftraggeber auf großes Interesse. 2016 wurde die Firma in die TOP 100 der innovativsten Unternehmen Deutschlands aufgenommen. Die Auszeichnung nahm Mentor Ranga Yogeshwar vor. Maxx durfte sich fortan zur deutschen Innovations-Elite zählen.

Ein weiterer Meilenstein gelang 2019, als Maxx für die Geräteentwicklung eines Pestizidprobenehmers mit dem Umwelttechnik-Preis des Umweltministeriums Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde.

Auftragseinbruch in Pandemiejahr 2020 für Umbau der Produktion genutzt

Den Auftragseinbruch zu Beginn des Pandemiejahres 2020 nutzte das Unternehmen, den gesamten Produktionsbereich umzubauen und damit die Produktionsabläufe weiter zu optimieren. So konnte der Auftragseinbruch schnell mehr als kompensiert werden. Zwischenzeitlich beschäftigt Maxx 32 Mitarbeiter. Die Umsätze haben im vergangenen Jahr erstmals die Zehn-Millionen-Euro-Grenze überschritten.

Im Jubiläumsjahr präsentiert sich die von Karl-Heinz Walz und Eduard Seifer geführte Firma als ein erfolgreiches, gesundes, profitables und vor allem finanziell unabhängiges Unternehmen. Noch in diesem Jahr ist der Neubau einer weiteren großen Lagerhalle geplant, was einen weiteren Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von Maxx und einen maßgeblicher Schritt für die nächsten Wachstumsstufen in eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens darstellt.