Wer schon einmal eine Torte oder einen Kuchen des Unternehmens Pfalzgraf probiert hat, weiß oft gar nicht, wo diese herkommen. Denn die rund 25 000 Tiefkühlwaren, die täglich den Produktionsstandort in Pfalzgrafenweiler verlassen, sind in den Supermärkten nicht zu finden.

Dafür aber auf den Speisekarten von Hotels und Gaststätten, in den Auslagen von Bäckereien und Coffee-Shops oder in der Systemgastronomie. Das sind die Hauptkunden des Familienunternehmens, die Qualität nach traditionellen Rezepten schätzen.

Handwerk trifft Hightech

„Hier steckt drin, was auch von hier kommt“, zeigte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt, Klaus Mack, laut einer Mitteilung seines Büros bei einem Unternehmensbesuch überzeugt vom Regionalitätsversprechen, das von der Zutat bis zum fertigen Kuchen reicht. „In der modernen, nachhaltigen Produktionsstätte trifft Handwerk auf Hightech. Damit übernimmt das Unternehmen auf vorbildliche Weise Verantwortung für die Umwelt, die Mitarbeiter und die Gesellschaft. Das bringt die Wirtschaft in unserer Region voran, sichert Beschäftigung und Wohlstand“, so Mack im Gespräch mit den beiden Geschäftsführern Dirk und Tim Brünz.

Die Pfalzgraf Konditorei beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. Ihre Waren gehen in mehr als 30 Länder der Welt. „80 Prozent unseres Umsatzes machen wir in Deutschland. Und das ganz bewusst. Wir wollen nicht zu sehr abhängig vom Ausland sein“, sagt Dirk Brünz.

Verkaufshit: die Apfeltorte

Das Familienunternehmen in dritter Generation setzt voll auf den Schwarzwald, auch im Marketing. Der Schwarzwald ist weltbekannt. Dabei ist die berühmte Kirschtorte gar nicht der Verkaufshit. Das beliebteste Produkt der 120 Angebote ist die Gourmet-Apfeltorte.

Den Grundstein für die heutige Erfolgsgeschichte der Pfalzgraf Konditorei bildet das noch immer bestehende Café Brünz in Lützenhardt. Firmengründer Roland Brünz hatte in den 1970ern damit begonnen, Kunden tiefgekühlte Kuchen nach Hause zu schicken – mit stetig steigender Nachfrage.

Volle Auftragsbücher

Der Brand des Produktionsstandorts 2015 war ein Einschnitt. „Aufgeben war nie eine Option. Heute blicken wir auf eine sehr gute Auslastung mit vollen Auftragsbüchern“, sagt Dirk Brünz.

So gut, dass das Unternehmen wachsen will. Geplant ist ein Erweiterungsbau mit rund 6000 Quadratmetern, eine Investition im weit zweistelligen Millionenbereich. Im Frühjahr soll der Anbau losgehen.

„Dafür brauchen wir mehr Personal, was regional schwierig ist“, sagt Tim Brünz und erhofft sich von der Politik schnellere Verfahren, um Fachkräfte aus dem Ausland zu bekommen. Das sieht auch Mack so: „Wir brauchen eine gezielte, qualifizierte Zuwanderung. Zudem benötigt der ländliche Raum gute Rahmenbedingungen. Breitbandversorgung, öffentlicher Nahverkehr, Kinderbetreuung und ärztliche Versorgung sind wichtige Standortfaktoren, damit Menschen gerne im Schwarzwald leben und arbeiten.“ Er setze sich gezielt dafür ein, dass die Kommunen in seinem Wahlkreis über Fördermittel in ihre Infrastruktur investieren können.