Wirtschaft in Oberndorf: Welche Ausbildung darf es sein?

14 42 Aussteller präsentierten sich bei „Schüler meets Azubi“ in der Neckarhalle. Foto: Eric Zerm

„Schüler meets Azubi“, unter diesem Titel informierten sich am Dienstag mehr als 400 Schülerinnen und Schüler aus Oberndorf in der Neckarhalle über ihre beruflichen Möglichkeiten. Organisiert hatten dies die Schulen und der Handels- und Gewerbeverein Oberndorf. Das Format „Schüler meets Azubi“ hat einige Besonderheiten.









Welcher Beruf passt zu mir? Welche Ausbildungen sind in der Region möglich? Was sind die Voraussetzungen? Nach dem Berufetag „Schüler meets Azubi“ am Dienstag in der Neckarhalle in Oberndorf sind viele junge Frauen und Männer wieder einen Schritt weiter bei der Beantwortung dieser Fragen.