Wirtschaft in Oberndorf

1 Kai Müller begrüßt am Donnerstag die Gäste im „Vogelloch“ in Bochingen. Foto: Bodo Schnekenburger

Im Gewerbegebiet „Vogelloch“ in Bochingen baut Netze BW einen neue Betriebsstätte.









In Bochingen wird ein ganzer Gebäudekomplex entstehen. Eine Erweiterung am Standort in Oberndorf war nicht drin.