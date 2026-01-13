Wirtschaft in Nagold: Egon und Benjamin Faiss wünschen sich kurze Wege

SPD-Landtagskandidatin Daniela Steinrode hat das Unternehmen Faboro im Technologiezentrum TEC 21 in Nagold besucht.
Mit dabei waren Bernd Gorenflo und Markus Strinz vom SPD-Ortsverein Nagold. Empfangen wurde die Gruppe von Geschäftsführer Egon Faiss und dessen Sohn Benjamin Faiss, die seit 1997 die Entwicklung spezieller Photovoltaiklösungen vorantreiben, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir wollen zeigen, dass dezentrale Energieproduktion überall möglich ist – kreativ, effizient und ästhetisch“, erklärte Egon Faiss beim Rundgang.