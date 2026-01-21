Wirtschaft in Nagold: Eberhard Haizmann spricht sich gegen „Förderdschungel“ aus

Der Chef der Hochdorfer Kronenbrauerei, hat den FDP-Landtagskandidaten Johannes Feldmann empfangen.
Begleitet wurde der FDP-Landtagskandidat von Jan Felix Stöffler und Herbert Müller, heißt es in der Pressemitteilung. Feldmann wollte von Eberhard Haizmann wissen, wie es eine regionale Brauerei schaffe, gegen die Großbrauereien zu bestehen? Ihn interessierte, welche bürokratischen Hindernisse den Brauereibetrieb behindern? Und wie sehe die Zukunftsplanung, auch im Hinblick auf die Nachfolgeregelung, aus?