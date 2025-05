Mit einem praxisnahen Doppelbesuch bei der Weißer + Grießhaber GmbH und der Next Robotics GmbH & Co. KG startete Technology-Mountains in Mönchweiler die diesjährige MountainsTour-Saison.

30 Teilnehmende nutzten das erfolgreiche Format zur Vernetzung, zum Austausch über aktuelle Herausforderungen und zur Entdeckung innovativer Technologien, teilen die Technology-Mountains mit. Der direkte Draht zu Geschäftsführern, Technikern und Visionären stand dabei im Mittelpunkt.

Erster Halt der Tour war die Weißer + Grießhaber GmbH – ein inhabergeführter Spezialist für hochpräzise Kunststoffteile mit über 55 Jahren Erfahrung. Geschäftsführer Martin Weißer stellte das Unternehmen als zukunftsorientierten Technologietreiber vor, der KI nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in der Produktion und Auftragsbearbeitung gezielt einsetzt.

Pro Jahr rund 2300 Tonnen Materialeinsatz

114 hochautomatisierte Spritzgussanlagen, über 2300 Tonnen Materialeinsatz jährlich und ein eigener Formen- und Betriebsmittelbau beeindruckten die Teilnehmenden. Weißer betonte das Zusammenspiel der Generationen, „Besonders wichtig ist uns, dass die GenZ ihr KI-Wissen an die erfahrenen Generationen weitergibt und umgekehrt. So entsteht echter Fortschritt“, erklärte Weißer.

Beim anschließenden Rundgang durch die Werke zeigte sich die Innovationskraft des Unternehmens: Die Führung mündete in einen angeregten Austausch, bei dem technische Fragen offen diskutiert und mit spürbarer Fachkompetenz beantwortet wurden.

Robotik soll greifbar werden

Im zweiten Teil der Tour begrüßte die Next Robotics GmbH & Co. KG die Gruppe an ihrem Standort in Mönchweiler. Michael Huber, Head of New Technologies, skizzierte in seinem Impulsvortrag die Philosophie des Unternehmens: „Wir machen Robotik greifbar – durch Living Labs, Showrooms und Schulungen direkt vor Ort.“ Der Fokus liegt auf Leichtbaurobotik, Cobots und KI-basierten Automatisierungslösungen, die in einem eigenen Experience Center direkt erlebbar sind.

Einblick in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten

Einen praxisnahen Einblick in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten lieferte Georg Lang von der KPI GmbH – einem spezialisierten Engineering- und Softwarepartner von Next.

In seinem Vortrag präsentierte er modulare Roboterzellen und zahlreiche Einsatzvideos, etwa zur Beladung von Spritzgussmaschinen, Sandstrahlkabinen oder Prüfstationen.

In der anschließenden Diskussion drehte sich vieles um die nahtlose Integration von Robotik in bestehende Prozesse – auch mit Blick auf humanoide Roboter als mögliche nächste Stufe industrieller Assistenzsysteme.

Lösungen für reale Zukunftsfragen

Das gemeinsame Ziel der Veranstaltung: Offenheit, Austausch und das Lösen realer Zukunftsfragen. „Bei jeder Tour schaffen wir Räume für neue Perspektiven, Partnerschaften und Impulse“, fasst Daniela Jardot, Geschäftsführerin bei Technology-Mountains, zusammen.

„Das wurde auch dieses Mal wieder sehr positiv aufgenommen. Ich freue mich schon auf die nächste Tour am 26. Juni bei der Tepcon GmbH in Villingen – dort erwarten uns spannende Themen rund um industrielle Digitalisierung, Datenintegration und Predictive Maintenance.“

Wer bei der nächsten Tour am Donnerstag, 26. Juni, zur Tepcon GmbH dabei sein möchte, kann sich bereits jetzt anmelden unter technologymountains.de/mountainstouren-2025/.