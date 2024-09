Das Traditionsunternehmen Maurer wächst in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. In den 14 Einzelfirmen sind 500 Mitarbeiter tätig.

In einem volatilen wirtschaftlichen Umfeld hat sich die Maurer Gruppe mit Stammsitz in Schramberg, zu der auch die Firma Müller in Horb-Dettingen gehört, weiterhin positiv entwickelt.

Mit einem Umsatz von 100 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr ist die Traditionsfirma deutlich gewachsen und hat ihre gesteckten Ziele erreicht, wie es in einer Mitteilung heißt. In dem vor über 90 Jahren gegründete Unternehmen sind aktuell 500 Mitarbeiter in 14 Einzelfirmen tätig, darunter 70 Auszubildende und Studenten. Zur Maurer Gruppe gehören Sanitär- und Heizungsfachbetriebe in Karlsruhe, Achern, Titisee-Neustadt, Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim, Tuningen, Mengen, Horb und Dresden.

„Die Rahmenbedingungen im Jahr 2023 und zu Beginn dieses Jahres waren aufgrund der politischen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz nicht gerade einfach und haben zu einer Zurückhaltung bei Investitionsentscheidungen geführt“, sagt Geschäftsführer Tobias Maurer. Das Unternehmen habe durch Informationsveranstaltungen und gezielte Beratungsangebote für Kunden zur Klärung vieler Fragen beigetragen und so der allgemeinen Verunsicherung entgegengewirkt. Inzwischen, sagt Tobias Maurer, habe sich die Situation wieder normalisiert, und die Nachfrage beispielsweise im Bereich der Heizungsmodernisierung steige deutlich an.

Etwas durchwachsen sei die Lage im Bereich der industriellen Kunden. „Die gesamtwirtschaftliche Lage von der wir als Dienstleister abhängig sind, erfüllt uns mit Sorge. Aktuell haben wir aber eine gute Auslastung und sind personell gut aufgestellt. Daher schauen wir mit Zuversicht in die kommende Zeit.“

Geschäftsführer sieht Erfolg bei Fachkräftesuche

Die Suche nach geeigneten Fachkräften ist für die Maurer- Gruppe weiterhin ein zentrales Thema, unterstreicht Geschäftsführer Clemens Maurer. Erfreulicherweise sei es gelungen, kompetente neue Mitarbeiter zu gewinnen und durch gezielte Weiterbildungsangebote im „Könner Club“ der Maurer Gruppe zu fördern. Im laufenden Jahr hat die Unternehmensgruppe bereits 40 neue Mitarbeiter eingestellt. „Zudem legen wir großen Wert auf eine fundierte Ausbildung junger Menschen und die Qualifizierung von Führungskräften aus den eigenen Reihen“, erklärt Clemens Maurer.

Investitionen in zukunftsfähige Standorte und Arbeitsplätze

Dazu passend investiert die Unternehmensgruppe auch in ihre Standorte und konnte im vergangenen Jahr in Titisee-Neustadt ein moderndes, direkt an der B 31 gelegenes Firmengebäude für das Unternehmen Mössner erstellen und beziehen. Am Stammsitz in Schramberg beginnen in Kürze die Bauarbeiten für ein hochmodernes Büro- und Verwaltungsgebäude. „Ein Meilenstein in der Entwicklung unseres Familienunternehmens“, unterstreichen Clemens und Tobias Maurer.

Digitalisierung aller Geschäftsprozesse

Mit einer klaren Strategie habe sich die Maurer Gruppe zu einem technologisch führenden Dienstleister in Sachen Planung, Ausführung und Service von gebäudetechnischen Anlagen entwickelt. Man setze auch konsequent auf die Digitalisierung aller Geschäftsprozesse. Unter diesen Vorzeichen sind die beiden Geschäftsführer Tobias und Clemens Maurer optimistisch mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung und das weitere Wachstum der Maurer Gruppe.