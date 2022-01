Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Was für ein Jahresstart für City-Manager Thomas Kreidler. Erst Auftritt beim Maskenabstauben als Horber Michel, nachdem sich Kreidler im Vorfeld für die Durchführung der Brauchtumsveranstaltungen auf dem Marktplatz stark gemacht hat. Dienstlich am Donnerstag in den Activ-Arcaden. Hier zeichnet sich eine engere Zusammenarbeit ab.