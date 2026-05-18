Wirtschaft in Haiterbach: Infinex Group erweitert die Geschäftsleitung

Das Unternehmen mit Sitz in Haiterbach hat seine Führung breiter aufgestellt und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt.

Angesichts dynamischer Märkte, steigender Automatisierungsanforderungen sowie wachsender regulatorischer Vorgaben im Bereich Recycling und Kreislaufwirtschaft stellt sich das Unternehmen diesen Entwicklungen aktiv und bekennt sich klar zum Werkstoff Kunststoff – und zu dessen nachhaltiger Nutzung im Sinne einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens mit Sitz in Haiterbach.

Die Infinex Group entwickelt und produziert hochwertige Kunststofflösungen mit dem Anspruch, Kunststoff als nachhaltigen Werkstoff im Kreislauf zu etablieren. Ziel sei es, die Transformation hin zu einer nachhaltigen Industrie aktiv mitzugestalten. Bei der Messe LogiMAT präsentierte das Unternehmen nach eigenen Angaben mit „ecoline Defined“ das erste Regenerat mit definierten Materialeigenschaften – ein Durchbruch für den industriellen Einsatz von Rezyklaten, heißt es in der Pressemitteilung. Ergänzt wurde dies durch „carbX“, ein Label für CO₂-kompensierte Produkte, bei dem unvermeidbare Emissionen bilanziell ausgeglichen werden können.

Geschäftsführender Gesellschafter

Vor diesem Hintergrund wird die Führung insgesamt breiter aufgestellt, wie das Unternehmen mitteilt. Die Infinex Group, hervorgegangen aus einem bereits 1968 gegründeten Familienunternehmen und seit 2004 eigenständig, wurde über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg von Martin Hartl (geschäftsführender Gesellschafter) unternehmerisch geprägt und erfolgreich weiterentwickelt.

Als Ingenieur verbindet er fundierte Erfahrung aus dem elterlichen Unternehmen mit umfassender beruflicher Praxis in verschiedenen Industrieunternehmen in Bayern. Dieses breite fachliche und unternehmerische Know-how hat die Entwicklung der Infinex Group maßgeblich vorangetrieben und das Unternehmen auch in herausfordernden Zeiten sicher und vorausschauend gesteuert.

Finanzielle Steuerung

Mit dem erreichten Wachstum und der zunehmenden Komplexität stellt das Unternehmen seine Führung nun breiter auf. Christian Mau wurde in die erweiterte Geschäftsführung berufen und verantwortet als Chief Financial Officer die finanzielle Steuerung der Infinex Group. Er ist seit zehn Jahren im Unternehmen tätig und war zuvor Finance Director. Darüber hinaus verfügt er über mehr als zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung und ein tiefes Verständnis für die spezifischen Anforderungen der Kunststoffindustrie.

Mit seiner Expertise in Finanzen, Controlling und Unternehmenssteuerung stärkt er die strategische Weiterentwicklung der Infinex Group. Dabei versteht er die Organisation als wachsendes Unternehmensnetzwerk, in dem klare Rollen und Verantwortlichkeiten gezielt Raum für unternehmerisches Handeln schaffen. Aufbauend auf dem bisher Erreichten verfolgt er das Ziel, die Infinex Group konsequent weiterzuentwickeln und ihre Position im Markt nachhaltig auszubauen – mit einem klaren Fokus auf die zunehmende Bedeutung von Recycling und Kreislaufwirtschaft.

Zweite Führungsebene

Ergänzend zur Erweiterung der Geschäftsleitung wurde auch die zweite Führungsebene gezielt gestärkt, um Verantwortung klarer zu verankern und Entscheidungsprozesse in einem zunehmend komplexen Marktumfeld weiter zu beschleunigen. Mit der Ernennung von Markus Posneike und Manuela Häußler zu Prokuristen sowie der bestehenden Prokura von Kristin Hartl-Pütz wird diese Entwicklung auch formal unterstrichen.

Produktion Markus Posneike ist seit drei Jahren Teil der Infinex Group. Er begann seine Laufbahn im Unternehmen als Werksleiter im Bereich Extrusion und übernahm anschließend die Gesamtverantwortung für die Betriebsleitung. Mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung treibt er die Weiterentwicklung der Produktion hin zu einer vernetzten und flexibel steuerbaren Organisation voran, um steigende Variantenvielfalt effizient zu beherrschen. Schwerpunkte sind die Digitalisierung, datenbasierte Steuerung sowie die Optimierung von Effizienz und Qualität. Zudem werden Automatisierung, Personalentwicklung und nachhaltige Produktionsprozesse gezielt ausgebaut, um Fachkräfte zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu stärken.

Personalentwicklung Manuela Häußler verantwortet den Bereich Personal und ist seit acht Jahren bei der Infinex Group. Sie gestaltet die organisatorische Weiterentwicklung des Unternehmens und richtet die Personalarbeit konsequent auf die strategischen Anforderungen aus. Schwerpunkte sind die Gewinnung und Entwicklung qualifizierter Fachkräfte, der Aufbau einer kompetenzbasierten Personalentwicklung sowie die Weiterentwicklung effizienter, digital unterstützter HR-Prozesse.

Marketing Kristin Hartl-Pütz, seit 2007 im Unternehmen und bereits Prokuristin, verantwortet den Bereich Marketing und die strategische Weiterentwicklung der Marken innerhalb der Unternehmensgruppe. Ihr Fokus liegt auf einer klaren Positionierung in den Zielmärkten, der Stärkung der Markenwahrnehmung sowie einer konsistenten Kommunikation über alle Kanäle hinweg.

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Gemeinsam bilden sie ein erweitertes Führungsteam, das die Verzahnung von Produktion, Organisation und Markt konsequent stärkt und so die Grundlage für nachhaltiges Wachstum der Infinex Group legt.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Fundament unseres Erfolgs. Umso mehr freut es mich, dass wir Schlüsselpositionen mit starken Führungspersönlichkeiten aus den eigenen Reihen besetzen können. Das ist nicht nur ein Zeichen für ihre herausragende Leistung, sondern auch für die Stärke unserer Unternehmenskultur – und zeigt, wie viel Potenzial und Zusammenhalt in unserem Team steckt.“, so Martin Hartl, geschäftsführender Gesellschafter.

Infinex Group

Das Unternehmen mit Sitz in Haiterbach

vereint führende Unternehmen der Kunststoffindustrie. Mit Spezialisierung auf die Extrusion und das Recycling hochwertiger Kunststoffplatten, -folien und Behälterummantelungen liefert die Gruppe weltweit innovative und nachhaltige Lösungen.