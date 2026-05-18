Wirtschaft in Haiterbach: Infinex Group erweitert die Geschäftsleitung

Das Unternehmen mit Sitz in Haiterbach hat seine Führung breiter aufgestellt und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt.
Angesichts dynamischer Märkte, steigender Automatisierungsanforderungen sowie wachsender regulatorischer Vorgaben im Bereich Recycling und Kreislaufwirtschaft stellt sich das Unternehmen diesen Entwicklungen aktiv und bekennt sich klar zum Werkstoff Kunststoff – und zu dessen nachhaltiger Nutzung im Sinne einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens mit Sitz in Haiterbach.