Wirtschaft in Haigerloch: „Ohne Optimismus geht es nicht“

Alle zwei Jahre kommen unter dem Stichwort „Wirtschaft trifft Kommune“ Vertreter aus Industrie, Handwerk und Kommunalpolitik in Haigerloch zusammen. Diesmal an einem besonderen Ort.

Es ist eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt Haigerloch, der Industrie- und Handelskammer Reutlingen (IHK) und der Kreishandwerkerschaft Zollern-Alb. Sie fand an einem spannenden Ort statt. Nämlich im frisch gebauten Logistikzentrum der Firma Theben AG. Ein Gebäude, das rund 30 Millionen Euro gekostet hat und im vergangenen Jahr fertig geworden ist. Noch nicht viele der Gäste hatten es von innen gesehen.

Hausherr Paul Sebastian Schwenk freute sich sehr darüber, in „seinen“ Hallen mehr als 100 Gäste in einem Bereich begrüßen zu können, in dem später eine weitere Produktionslinie entstehen soll. Denn, allen Unkenrufen zum Trotz: Die Theben AG ist eine Firma, die ungeachtet aller derzeitigen globalen Probleme positiv in die Zukunft blickt. Sie setzt auf die Energiewende und ist auf dem besten Wege, sich auf dem Feld der intelligenten Energieverbrauchssteuerung mit ihren Smart Meter Gateways zu einem der großen Player zu entwickeln. Aktuelle Zahlen (siehe Info-Kasten) geben Schwenk Anlass zum Optimismus.

Schwenk: Problem Bürokratie

Nichtsdestrotz legte der Vorstandsvorsitzende stellvertretend für viele anwesenden Unternehmer den Finger in die Wunde und sprach offen an, woran es aus seiner Sicht hakt, dass es in Deutschland seit 2019 kein echtes Wirtschaftswachstum mehr gegeben hat und Bund und Länder mit einer überproportional hohen Staatsquote den Wirtschaftsmotor am Laufen halten.

Die Lohn-Preis-Spirale bekämen alle Unternehmen zu spüren, sagte Schwenk. Und weiter: Man müsse Rahmenbedingungen schaffen, damit das Kapital in Deutschland bleibe und nicht ins Ausland abwandere. Womit er beim Thema Bürokratie war. „Davon werden wir in Deutschland erschlagen und auch bei uns sind immer mehr Leute damit beschäftigt, ohne an der echten Wertschöpfung mitzuwirken“, stellte er fest. Aber er glaube an die Zukunft, sonst wäre er kein Unternehmer, sondern Unterlasser. Aus diesem Grund wolle man in den nächsten zwei Jahren weitere 20 Millionen Euro in Maschinen, Technologie und Menschen investieren.

Läuft gut: In der Theben AG zeigt die Umsatzkurve deutlich nach oben, wie auf dem Schaubild zu erkennen ist. Das könnte auch anderen Unternehmen in schwierigen Zeiten Mut machen. Foto: Thomas Kost

Leupold: Innovatives Ländle

„Die Erwartungen der Unternehmen trüben sich in deutlich ein“, meinte Thorsten Leupold, ein gebürtiger Haigerlocher und Bereichsleiter für das Ausbildungs- und Prüfungswesen bei der IHK. Er nannte die „Risiken“, die aus seiner Sicht nicht gerade für ein Aufbruchsszenario in der Wirtschaft sorgen: Multiple globale Krisen, sinkende Inlandsnachfrage, hohe Energie- und Arbeitskosten. Dennoch: Nach Massachusetts und Kalifornien steht das „Ländle“ laut ihm auf Platz drei der innovativsten Länder weltweit. Damit das so bleibe, gewinne in Zeiten des Wandels, die duale Ausbildung sowie die stetige Weiterbildung an zentraler Bedeutung.

Jürgen Greß, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Zollern-Alb, blickte aufs Handwerk und hatte ein paar Silberstreifen am Horizont zu vermelden. Die Zahl der Ausbildungsverträge nehme wieder zu und wo es „super“ laufe, sei der Ausbau. Greß: „Maler, Stuckateure, Zimmerleute oder auch Schreiner profitieren gerade von vielen Sanierungsmaßnahmen bei Gebäuden.“ Auch dem Kfz-Gewerbe - übrigens das größte Handwerk im Zollernalbkreis - läuft es seinen Worten nach richtig gut. Die Kfz-Betriebe seien ausgelastet und würden derzeit viele „Stromer“ verkaufen.

Lebherz: Newsletter kommt

Haigerlochs Bürgermeister Heiko Lebherz richtete seinen Blick vor allem auf die Situation der Stadt. Diese finanziert ihre Aufgaben nicht nur aus rund 3,7 Millionen Euro Gewerbsteuereinnahmen (Erwartung für 2026), sondern derzeit vor allem aus 6,5 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes für finanzschwache Kommunen. Die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen für berufstätige Eltern steht ganz oben auf seiner Agenda. In diesem Bereich ist man seiner Einschätzung nach inzwischen ein gutes Stück vorangekommen. „Als ich hier als Bürgermeister angefangen habe, hatten 70 der dreijährigen Kinder keinen Betreuungsplatz“, so Lebherz.

Eine Digitaloffensive in der Verwaltung, die auch das Einreichen von Bauanträgen beschleunigt, hat die Stadt vor zwei Jahren eingeläutet. Außerdem: Über Themen, die für Stadt und lokale Unternehmen besonders wichtig sind, will der Bürgermeister künftig in einem halbjährlich erscheinenden Newsletter informieren. Über den im Gemeinderat vorgestellten „Krisenplan“ zum Management von Notfall- und Krisenszenarien sprach Lebherz ebenfalls ausführlich.

Landrat: Nicht wegducken

Am Schluss der Rednerliste stand der Landrat des Zollernalbkreises. Günther-Martin Pauli hielt einen Impulsvortrag über die „Gesundheitsversorgung als Standortfaktor“. Damit zielte er auf ein Vorhaben, dass wohl eines der herausforderndsten in der Geschichte des Zollernalbkreises werden dürfte; den auf rund 400 Millionen Euro taxierten Neubau eines Kreisklinikums im Gewann „Firstäcker“ bei Dürrwangen. Eine Mammut-Aufgabe, die der Kreistag am 19. Mai 2025 endgültig beschlossen hatte. „Es gibt viele Gründe für den Neubau auf grüner Wiese und es wäre falsch, wenn wir uns davor wegducken würden“, meinte Pauli.

Die Redner des Abends (von links): Bürgermeister Heiko Lebherz, Thorsten Leupold von der IHK, Jürgen Greß von der Kreishandwerkerschaft, Unternehmer Paul Sebastian Schwenk und Landrat Günther-Martin Pauli Foto: Thomas Kost

Am Ende des Abends blieb bei Getränken und Häppchen noch viel Zeit, über die Redebeiträge zu diskutieren und auch den einen oder anderen neuen Kontakt zu knüpfen, Net-Working, wie man auf Neudeutsch sagt.

Zahlen zur Theben AG

Das Logistikzentrum: 2025 entstanden. Kernstück des Gebäudes mit 6700 Quadratmeter Grundfläche ist ein Lager mit Platz für 68.000 Kleinteile. 30.000 Kubikmeter Erdaushub fielen beim Bau des Fundamentes an. 1000 Tonnen Stahl und 4500 Kubikmeter Beton wurden verbaut. Die verlegten Heizleitungen haben eine Gesamtlänge von 33,5 Kilometern.

Wirtschaftliche Entwicklung: Der Umsatz der Theben-Gruppe ist von 100 Millionen Euro im Jahr 2020 auf jetzt 220 Millionen Euro gestiegen. 2021 beschäftigte das Unternehmen 730 Leute, davon 625 in Haigerloch. 2026 sind es 975 Leute, davon 750 in Haigerloch (Angaben Paul Sebastian Schwenk). Und das, obwohl Teile der Fertigung nach Polen verlegt worden sind und 2024 rund 50 Personalstellen abgebaut worden sind.