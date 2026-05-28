Wirtschaft in Haigerloch: „Ohne Optimismus geht es nicht“

Alle zwei Jahre kommen unter dem Stichwort „Wirtschaft trifft Kommune“ Vertreter aus Industrie, Handwerk und Kommunalpolitik in Haigerloch zusammen. Diesmal an einem besonderen Ort.
Es ist eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt Haigerloch, der Industrie- und Handelskammer Reutlingen (IHK) und der Kreishandwerkerschaft Zollern-Alb. Sie fand an einem spannenden Ort statt. Nämlich im frisch gebauten Logistikzentrum der Firma Theben AG. Ein Gebäude, das rund 30 Millionen Euro gekostet hat und im vergangenen Jahr fertig geworden ist. Noch nicht viele der Gäste hatten es von innen gesehen.