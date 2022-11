2 Jubilarfeier einmal anders: Die Koepfer Holding GmbH feiert mit ihren verdienten Mitarbeitern im Technik Museum in St.Georgen. Foto: Schuster

Eine Jubilarfeier inmitten von Oldtimern? Warum eigentlich nicht, sagten sich die Verantwortlichen der Koepfer Holding und luden ihre Gäste ins Technik-Museum nach St.Georgen ein.















Furtwangen - Das kam richtig gut an. Nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause konnte die Furtwanger Traditionsfirma endlich wieder ihre Jubilare in feierlichem Rahmen würdig ehren. Geschäftsführer Thomas Koepfer ging in seiner Rede denn auch auf diese schwierigen Zeiten ein, "die wir alle so nicht gewohnt sind." Man stelle sich jedoch den großen Herausforderungen dieser Zeit. Exemplarisch nannte er den Ukraine-Krieg und damit einhergehend eine starke Verteuerung von Energie. Auch Koepfer habe hier drastisch gestiegene Kosten. Seien Industrien erst einmal weg aus dem Land, kämen sie so einfach nicht wieder zurück. Das gelte es zu bedenken, meinte er mit klarem Hinweis an die politischen Entscheidungsträger.

"Transformation" in Technik und Betriebsführung

Der Geschäftsführer ging auch auf die Transformation in der Antriebstechnik ein. Die Firma Koepfer bediene hier beide Felder sehr gut – gerade auch den Elektroantrieb. Transformation sei ebenfalls bei der Betriebsorganisation gefragt.

Thomas Koepfer bedankte sich besonders bei den Jubilaren für ihre Zuverlässigkeit. Sie seien etwas ganz Besonderes: "Maschinen kann sich jede Firma kaufen – aber bei guter Belegschaft funktioniere das nicht ganz so einfach."

Flüchtlinge als Arbeitskräfte

Bürgermeister Josef Herdner äußerte sich ähnlich. Er lobte die Standorttreue und erwähnte insbesondere die Erweiterungen der Firma Koepfer. Trotz der vielfältigen Krisen und Probleme müsse der Blick nach vorn gerichtet sein. Herdner erwähnte das Engagement der Stadt bei den Sprachkursen für Flüchtlinge aus der Ukraine. Das sei die Basis dafür, dass diese hier dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen könnten.

Auch Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg, sprach von einer unsicheren Zukunft und von allgemein sehr schwierigen Rahmenbedingungen, die vor allem Berlin und Brüssel setzten. Der "mittelständische Geist", wie er beispielhaft bei Koepfer vorherrsche, müsse generell wieder mehr Geltung bekommen. Auch Albiez lobte die Firma für ihr Wirken und die zu ehrenden Jubilare für ihr gezeigtes Engagement.

Die Betriebsrats-Vorsitzende Martina Kanstinger erinnerte an politische und gesellschaftliche Ereignisse, die vor 25 und 40 Jahren stattgefunden hätten – zeitgleich zum jeweiligen Einstieg der Jubilare bei der Firma Koepfer, die von ihnen erfolgreich mitgestaltet worden sei.

Zahlreiche Ehrungen

Geehrt wurden für 25 Jahre Betriebstreue: Christian Sum, Irmgard Weißer, Georg Winker, Michael Aigeldinger, Mato Tavic, Karoline Koslowski, Gisela Schrenk, Waldemar Krenz, Roman Schnell und Tobias Weisser – alle bei Koepfer Zahnrad- und Getriebetechnik, Furtwangen. Ebenfalls für 25-jährige Betriebszugehörigkeit wurde Petar Vucinic von Koepfer Gear, Ludwigsburg, geehrt.

Ehrung für 40 Jahre Betriebstreue: Georg Faller und Wolfgang Kuss, beide bei Koepfer Zahnrad- und Getriebetechnik, Furtwangen. Ebenfalls für 40- jährige Betriebszugehörigkeit: Peter Scholz, Samuel Pratz, Günter Pfund, Giuseppe Forte, Zarko Djakovic und Siegbert Klaiber – alle von Koepfer Gear, Ludwigsburg.

Schließlich gab es gegen Ende der Feier noch eine Überraschung. Susanne Wisser öffnete die Tore des Technik Museums und bot den beeindruckten Gästen eine kleine Extra-Führung.