Wirtschaft in Freudenstadt Oest investiert in Produktions- und Abfülltechnologie

Investitionsentscheidungen wie diese seien langfristig zu sehen und daher von der aktuellen Corona-Pandemie weniger tangiert, so Niehues. "Dass die Absatzahlen und die Nachfrage nach unseren Sonderkraftstoffen in den vergangenen Monaten trotz Corona gestiegen sind, ist für uns aber Bestätigung und Motivation zugleich. Gerade in Zeiten solcher Herausforderungen gilt es positiv in die Zukunft zu schauen und das Unternehmen stabil aufzustellen." Wie das Unternehmen weiter mitteilt, zählen zu den weiteren aktuellen Investitionsprojekten eine neue Dampfkesselanlage sowie der Ausbau des Rohstofflagers mit neuen Tanks. Kürzlich wurden sechs neue Tanks angeliefert und mit Schwerlastkränen aufgestellt. Damit wurde das Lagervolumen für Rohstoffe um 480 000 Liter erweitert.

Jeder der neuen Tanks ist rund 13 Meter hoch, wiegt rund zehn Tonnen und ist mit moderner Füllstandüberwachung ausgestattet. Drei der Tanks sind außerdem isoliert und beheizbar. Dadurch können auch sensible Schmierstoff-Rohstoffe gelagert werden. Alle wichtigen Daten, Füllstände und Temperatur werden automatisch an die Produktionsplanung übermittelt.

"Die moderne Technik in Verbindung mit den deutlich höheren Lagerkapazitäten eröffnen uns mehr Flexibilität in der Produktionsabwicklung und Vorteile in unserer Beschaffungslogistik, woraus letztlich auch eine noch höhere Verfügbarkeit und Lieferbereitschaft für unsere Kunden resultiert", zeigt sich Ludger Niehues zufrieden. Und er richtet den Blick schon auf das nächste wichtige Projekt: den bereits begonnenen Neubau des Kesselhauses mit Dampferzeuger.