Seit 2018 lädt die Gemeindeverwaltung Empfingen zu der „Empfinger Runde“, einem Unternehmensnetzwerktreffen der örtlichen Unternehmerinnen und Unternehmer, ein.

Bedingt durch die Corona-Pandemie und den Feierlichkeiten zum Ortsjubiläum konnte Bürgermeister Ferdinand Truffner nun endlich zur 3. Empfinger Runde bei der Firma Pleva in der Robert-Bosch-Straße einladen. Neben einem Firmenrundgang erlebten die rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Abend in lockerer Atmosphäre.

Die Firma Pleva spezialisiert für Sensor-, Messtechnik und Prozesskontrolle zeigte eindrücklich an diesem Abend, welch hochtechnologischer Marktführer in Empfingen angesiedelt ist. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, dass Firmen sich untereinander vernetzen und sich durchaus auch kennenlernen – nicht immer ist bekannt, was in der Nachbarschaft gearbeitet wird.

Patrick Walz, Leiter Bereich Digitalisierung, Technologie und Innovation bei der IHK Nordschwarzwald hielt am vergangenen Dienstag zudem einen Vortrag zum Thema Cybersecurity und Ralf Bohnet, Wirtschaftsbeauftragter des Landkreis Freudenstadt, informierte die Anwesenden über aktuelle Themen aus der Wirtschaftsförderung.

Bürgermeister Truffner präsentierte abschließend verschiedene kommunalpolitische Projekte der Gemeinde und informierte über den Sachstand zum interkommunalen Gewerbegebiet und der Ortsumfahrung der L 410. Er dankte der Familie Pleva für die Durchführung der „3. Empfinger Runde“ und sprach schon die Einladung für die nächste Runde im Jahr 2025 aus.