Wirtschaft in Egenhausen: Sven Holder lobt mutigen Schritt

Der Egenhausener Bürgermeister tauschte sich im Rahmen der regelmäßigen Treffen mit Unternehmern der Gemeinde mit Geschäftsführer Martin Allgaier aus.

Martin Allgaier, der nach eigenen Angaben auf eine 34-jährige berufliche Laufbahn bei der Mercedes-Benz AG zurückblickt, hat die Martin Allgaier Consulting GmbH im Jahr 2025 gegründet, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die wirtschaftliche Entwicklung der Region, unternehmerische Verantwortung sowie innovative Ansätze im modernen Cost Engineering.

Zum Leistungsspektrum des Beratungsunternehmens zählen unter anderem Cost Engineering, Kostenprozessdesign, Beschaffungs- und Prozesskostenoptimierung, Kostenanalysen von Wettbewerberprodukten sowie die Entwicklung von Modul- und Systemstrategien, heißt es weiter. Ziel sei es, Transparenz zu schaffen, Effizienzpotenziale zu heben, die Kosten zu senken und so die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen langfristig zu stärken.

Stärkung der regionalen Wirtschaft

„Kosten sind kein reines Controllingthema, sondern ein strategischer Erfolgsfaktor“, betonte Martin Allgaier im Gespräch. „Mein Anspruch ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen auf Basis belastbarer Kostenstrukturen zu treffen.“

Auch Bürgermeister Sven Holder zeigte sich laut Pressemitteilung beeindruckt von diesem mutigen unternehmerischen Schritt: „Es ist ein starkes Signal für unseren Wirtschaftsstandort, wenn erfahrene Fachkräfte ihr Know-how hier einbringen und neue Impulse setzen“, so Holder. „Solche Gründungen stärken nicht nur die regionale Wirtschaft, sondern auch den Innovationsgeist.“