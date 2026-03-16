Wirtschaft in Egenhausen: Sven Holder lobt mutigen Schritt

Der Egenhausener Bürgermeister tauschte sich im Rahmen der regelmäßigen Treffen mit Unternehmern der Gemeinde mit Geschäftsführer Martin Allgaier aus.
Martin Allgaier, der nach eigenen Angaben auf eine 34-jährige berufliche Laufbahn bei der Mercedes-Benz AG zurückblickt, hat die Martin Allgaier Consulting GmbH im Jahr 2025 gegründet, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die wirtschaftliche Entwicklung der Region, unternehmerische Verantwortung sowie innovative Ansätze im modernen Cost Engineering.