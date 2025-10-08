Wirtschaft in Efringen-Kirchen: Herausforderungen gezielt angehen

Maßnahmen gegen Cyberkriminalität, der Fachkräftemangel und die Ressourceneffizienz waren drei Themen, denen sich der Unternehmertreff der Wirtschaftsregion Südwest widmete.
Rund 70 Teilnehmer größerer und kleinerer Betriebe waren der Einladung der WSW ins Granit-Marmorwerk der Firma Stächelin in Efringen-Kirchen gefolgt. Anwesend waren zudem Carolin Holzmüller, Bürgermeisterin von Efringen-Kirchen, ihre Amtskollegin Simone Penner aus Kandern, sowie die Bürgermeister Carsten Vogelpohl aus Bad Bellingen und Christian Renkert aus Schliengen. Die vier genannten Gemeinden sind Kooperationspartner der WSW.