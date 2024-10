Wirtschaft in Donaueschingen: Die Regio Plus übernimmt Firma aus Raum Stuttgart

1 Das Wachstum der in Donaueschingen ansässigen Beteiligungsgesellschaft Regio Plus GmbH geht weiter: Joachim Effinger (von links, Gesellschafter Regio Plus), Horst Hall (Gesellschafter Regio Plus), Uwe Schmid (ehemaliger Gesellschafter Schmid GmbH) und Christian Hauger (CEO und Gesellschafter Regio Plus GmbH). Foto: Regio Plus/Gneiting

Die Regio Plus aus Aasen hat die Schmid GmbH aus dem Raum Stuttgart übernommen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündet. Diese Beteiligung soll das Angebot an Kunststofftechnik erweitern – was sich jetzt ändert.









Die im Stadtteil Aasen ansässige Firma Regio Plus GmbH übernimmt die Schmid GmbH Kunststofftechnik mit Sitz in Roßwälden im Raum Stuttgart. Das gab Regio Plus über eine Pressemitteilung bekannt. Die 100-Prozent-Beteiligung ist demnach bereits zum Oktober in Kraft getreten.