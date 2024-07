Wirtschaft in der Region Freiburg: WVIB klagt über alarmierende Zahlen

Wirtschaft in der Region Freiburg

1 Der WVIB-Campus befindet sich im Freiburger Süden. Foto: WVIB

Eine Konjunkturumfrage des Wirtschaftsverbands unter seinen Mitgliedern offenbart, wie schlecht die Situation der Industrie in Baden und der Schweiz ist.









„Die Rezession hat den Standort Baden-Württemberg voll erfasst, die Erwartungen der Unternehmen sind stark weingetrübt, und es gibt keinen Grund für Entwarnung“, sagte WVIB-Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer am Mittwoch in Waldkirch. Das ist das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage, die der in Freiburg ansässige Wirtschaftsverband WVIB unter seinen rund 1000 Mitgliedern gemacht hat.