Firmen im Zollernalbkreis wollen an ihrem Standort wachsen können

Wirtschaft in der Region

1 Gewerbeflächen, wie möglicherweise das ehemalige Areal der ehemaligen Zollernalb-Kaserne in Meßstetten, werden dringend benötigt. Das zeigt eine Umfrage der IHK Reutlingen. Foto: Sauter Industrie- und Gewerbeflächen werden weiterhin gebraucht – und das trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten. Das zeigt eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer Reutlingen.







Link kopiert



115 Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe der Region hatten sich an einer Sonderbefragung der IHK beteiligt, wie mitgeteilt wird. „Demnach wollen 20 Prozent der Befragten in den nächsten fünf Jahren ihre Fläche am vorhandenen Standort erweitern“, heißt es weiter.