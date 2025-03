Wirtschaft in Calw: So laufen die Beteiligungen der Stadt

1 Die Deer GmbH ist ein Car-Sharing-Anbieter. Sie macht Gewinne. Foto: Wolfgang Krokauer

Stadtwerke, ENCW, Deer GmbH - die Stadt hat an vielen Unternehmen Anteile. Wie deren Betreib läuft, stellte Kämmerer Klaus Reichert im Beteiligungsbericht vor.









Die Stadt ist an vielen Unternehmen beteiligt. Damit die Öffentlichkeit und der Gemeinderat hier den Überblick nicht verlieren, stellt die Verwaltung einmal pro Jahr in einem Beteiligungsbericht die Zahlen des jüngsten abgerechneten Geschäftsjahres vor. „2023 hatte einen sehr guten Verlauf“, sagte Kämmerer Klaus Reichert dazu in der jüngsten Gemeinderatssitzung.