Wirtschaft in Blumberg: Zwischen Unsicherheit und Rekordaufträgen

Nicht alle Unternehmen spüren die Krise gleichermaßen. Mancher Betrieb kämpft mit Auftragsrückgängen, andere profitieren von breiter Aufstellung und internationalen Märkten.
Die wirtschaftliche Lage ist bundesweit angespannt. Doch wie ist die Lage bei Blumberger Unternehmen? Von Krisenrhetorik wollen die meisten Gesprächspartner wenig wissen, doch sie berichten von Sorgen: sinkende Nachfrage, steigende Kosten, politische Unsicherheit und fehlende Planbarkeit. Während einige Betriebe erstaunlich gut durch die Turbulenzen kommen, kämpfen andere mit rückläufigen Märkten und einer schwierigen wirtschaftlichen Großwetterlage.