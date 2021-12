1 Die drei Geschäftsführer von Möbel Rogg in Balingen und Reutlingen (von links): Alexander Ast, Julian Rogg und Ekkehard Gulde. Foto: Engelhardt

Seit dem Jahr 2000 gehört das Reutlinger Wohnland zu Möbel-Rogg – nun erhält es auch den Namen des Balinger Möbelhauses.















Balingen - Das Balinger Unternehmen Möbel Rogg führt seine beiden Standorte in Balingen und Reutlingen unter einer Marke zusammen. Ab 27. Dezember trägt das Wohnland Reutlingen somit auch den Namen des Stammhauses.

1979 hatte Möbel Rogg zusammen mit einem Möbelhändler aus Stuttgart das Wohnland in Reutlingen gebaut und eröffnet. "Auf einer grünen Wiese in Betzingen", erinnert sich Ekkehard Gulde, damals Auszubildender und heute einer der drei Geschäftsführer neben Julian Rogg und Alexander Ast. Im Jahr 2000 übernahmen die Balinger komplett den Standort Reutlingen, der seither zwar unter Federführung der Familie Rogg, aber mit eigenständigem Auftritt nach außen agierte. "Alle Mitarbeitende an allen Standorten fühlen sich dem Familienunternehmen zugehörig und verbunden", so Gulde. "Daher war es für uns ein logischer Schritt, das nun auch nach außen zu kommunizieren", ergänzt Julian Rogg. Außer dem Namen würde sich für die Kunden nichts ändern, meint Alexander Ast. Es habe zudem keinen Stellenabbau gegeben, und auch Organisation und Struktur seien geblieben. Von den insgesamt rund 800 Mitarbeitenden sind in Reutlingen 300 beschäftigt.

"Das Stammhaus in Balingen hat eine Ausstellungsfläche von 55 000 Quadratmetern und ist damit fünftgrößtes Möbelhaus in Deutschland", betont Julian Rogg gerne.

110 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Zusammen mit Reutlingen (33 000 Quadratmeter) und dem Rogg & Roll in Balingen verfüge das Balinger Familienunternehmen somit insgesamt über 110 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche.

Das Sortiment werde nun im Rahmen der Namensänderung überarbeitet und angeglichen, außerdem wurde der Webauftritt zusammengelegt und ein gemeinsamer Markenauftritt umgesetzt. "Wir sind sehr stolz auf unsere Leute im Haus, wir haben schwere Zeiten durchgemacht und waren stark getroffen von den Lockdowns", resümiert Julian Rogg: "Doch wir sehen positiv in die Zukunft und sind sicher, dass wir die Pandemie als Gesellschaft schaffen – und wollen ab 27. Dezember mit unseren Kunden feiern."