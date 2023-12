Wirtschaft in Baiersbronn: Gottfried Braun GmbH zeichnet treue Mitarbeiter aus

1 Jörg Braun (rechts) zeichnete als Geschäftsführer des Familienunternehmens Gottfried Braun eine Reihe von Jubilaren für langjährige Betriebszugehörigkeit aus und verabschiedete drei Mitarbeiter in den Ruhestand (von links): Klaus-Peter Gubler, Werner Haist, Ralf Würth, Andreas Dieterle, Eugen Seeger, Uwe Wurster, Manfred Brauch, Helmut Haist, Jörg Brechenmacher, Walter Glaser, Natalia Da Silva, Simone Heinzelmann, Andrea Armbruster, Sebastian Caluser, Johannes Brucker und Frank Gaiser. Foto: Gottfried Braun GmbH/CEWE Fotoschau

Eine ganze Reihe von Mitarbeitern der Gottfried Braun GmbH hat Geschäftsführer Jörg Braun für ihre Treue ausgezeichnet. Für drei Mitarbeiter stand die Verabschiedung in den Ruhestand an. Braun warf zudem einen Blick auf die Entwicklung des Unternehmens.









Link kopiert



Fast ein halbes Jahrtausend geballtes Fachwissen saß in der Wanderhütte Sattelei in Baiersbronn beisammen, als Geschäftsführer Jörg Braun 14 Mitarbeiter für ihre langjährige Treue zum Familienunternehmen Gottfried Braun auszeichnete und drei in den Ruhestand verabschiedete. Darüber informiert das Unternehmen in einer Mitteilung.